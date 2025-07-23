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Eskişehir'de şehit olan 10 orman işçisinin kimlikleri belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir&#039;de şehit olan 10 orman işçisinin kimlikleri belli oldu
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında şehit olan 10 orman işçisi şehit oldu. Faciada şehit olan 10 kişinin kimlikleri netleşti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan görevlilerin kimlikleri belli oldu.

Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalarak şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu.

Eskişehir'de şehit olan 10 orman işçisinin kimlikleri belli oldu - 1. Resim

ESKİŞEHİR'DEKİ YANGINDA ŞEHİT OLAN ORMAN İŞÇİLERİNİ KİMLİKLERİ

Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.

2 DENİZLİLİ ORMANCI ŞEHİT OLDU

Şehitlerden 2'sinin Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine sevk edilen ekipte yer alan personel olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de şehit olan 10 orman işçisinin kimlikleri belli oldu - 2. Resim
SERCAN UTNİ

Yangına müdahale ederken şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni’nin acı haberi, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol tarafından Sazak ve Geriçam mahallelerinde yaşayan ailelerine verildi.

Eskişehir'de şehit olan 10 orman işçisinin kimlikleri belli oldu - 3. Resim
HİLMİ ŞAHİN

Acı haber ilçede büyük üzüntüye neden okurken, yangında Beyağaçlı 2 orman işçisinin de ağır yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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