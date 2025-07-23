Eskişehir'de şehit olan 10 orman işçisinin kimlikleri belli oldu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında şehit olan 10 orman işçisi şehit oldu. Faciada şehit olan 10 kişinin kimlikleri netleşti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan görevlilerin kimlikleri belli oldu.

Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalarak şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu.

ESKİŞEHİR'DEKİ YANGINDA ŞEHİT OLAN ORMAN İŞÇİLERİNİ KİMLİKLERİ

Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.

2 DENİZLİLİ ORMANCI ŞEHİT OLDU

Şehitlerden 2'sinin Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine sevk edilen ekipte yer alan personel olduğu öğrenildi.

SERCAN UTNİ

Yangına müdahale ederken şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni’nin acı haberi, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol tarafından Sazak ve Geriçam mahallelerinde yaşayan ailelerine verildi.

HİLMİ ŞAHİN

Acı haber ilçede büyük üzüntüye neden okurken, yangında Beyağaçlı 2 orman işçisinin de ağır yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.