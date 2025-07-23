Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de şehit olan 10 orman işçisi için taziye mesajı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2025 21:40 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 21:46 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınında şehit olan 10 orman işçisi için mesaj yayımladı. Erdoğan "Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangına müdahale eden 10 orman kahramanı şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acı habere ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. İlgili Haber Eskişehir'de orman yangını faciası! Alevlerin arasında kalan 10 işçi şehit oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru