Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de şehit olan 10 orman işçisi için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınında şehit olan 10 orman işçisi için mesaj yayımladı. Erdoğan "Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangına müdahale eden 10 orman kahramanı şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, acı habere ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.