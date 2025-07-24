Eskişehir'deki yangından kurtulan orman işçisinin o anları ortaya çıktı! Tek bir şey istedi...

Yangınların sürdüğü kentlerden olan Eskişehir'de 10 orman işçisi şehit oldu. Olayda kurtulan bir orman işçisinin o anları ise kayıt altına alındı. İşçinin "Yanıyorum, su dökün her tarafıma" sözleri ise yürekleri dağladı.

Yurt genelinde hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı, pek çok yerden yangın haberleri gelmeye başladı. Sakarya, Karabük, Eskişehir ve Bilecik'te yangınlara müdahale tüm hızıyla sürerken Eskişehir'den dün kara haber geldi.

Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale eden 19'u orman işçisi ve beşi AKUT gönüllüsü 24 kişinin rüzgarın yönünü değiştirmesiyle yangının ortasında kaldı. Bu kişilerden beşi orman işçisi ve beşi AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 kişi şehit oldu.

"VİCDANLI, CESUR KAHRAMANLAR..."

Arama Kurtarma Derneğince (AKUT), Eskişehir'deki orman yangınında hayatını kaybeden 5 dernek gönüllüsü için başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Şehitlerin cenazesinin morga kaldırıldığı anlar.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangınına müdahale ederken insanlık, doğa ve tüm canlılar için gözünü kırpmadan ve hiçbir karşılık beklemeden harekete geçen onurlu, fedakar, yürekli, vicdanlı ve cesur 5 kahraman AKUT gönüllüsünü kaybetmenin derin acısının yaşandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Aziz şehitlerimiz; Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan, Alperen Özcan kahramanca ülkemizin ormanlarını, yeşil vatanı korumak uğruna en yüce bedeli ödeyerek aramızdan ayrıldılar. Her biri AKUT ailemizin çok değerli birer üyesi ve bu toprağın gerçek kahramanlarıydılar. Başta kıymetli aileleri olmak üzere, tüm sevenlerine ve AKUT camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"YANIYORUM SU DÖKÜN"

Öte yandan korkunç olayla ilgili yeni videolar çıkmaya devam ediyor. Yangından kurtulan bir işçinin 'su' feryadının yer aldığı videoyu milyonlar izledi. Yürek sızlatan anlarda işçinin "Yanıyorum, su dökün her tarafıma" sözleri dikkat çekti.