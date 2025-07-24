Bakan Yumaklı'dan orman yangınında şehit düşen Kocaman'ın ailesine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Temmuz 2025 21:36 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 21:45 - Güncelleme:

Eskişehir’deki orman yangınında şehit olan 10 orman işçisi ve AKUT gönüllüsü, kalabalık bir törenle son yolculuklarına uğurlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehit Tolunay Kocaman’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu, yangında yaralanan bir personeli hastanede ziyaret etti.

Eskişehir'deki yangında hayatını kaybeden 10 orman işçisi ve AKUT çalışanı, büyük bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ağır taşıt şoförü Tolunay Kocaman'ın, Seyitgazi'ye bağlı Kümbet Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İlgili Haber “Baba, ben sensiz ne yapacağım?” Orman yangını şehidinin oğlundan yürek yakan feryat! Kocaman'ın annesi Hatice Kocaman ve babası Hüseyin Kocaman ile eşi Burcu Kocaman'a başsağlığı dileyen Yumaklı, bir süre aileyle sohbet etti. Ziyarette, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile diğer ilgililer de yer aldı. KAHRAMAN ŞEHİT KOCAMAN'IN AİLESİNE ZİYARET Bu arada Yumaklı, Seyitgazi ilçesindeki yangınla mücadele sırasında yaralanıp kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedaviye alınan Kader Dereli'yi de ziyaret etti. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş