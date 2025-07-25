Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman şehitlerini andı kahramanlıklarını tek cümleyle anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından yaptığı açıklamada orman şehitlerini andı ve "Gerçekten çok çok büyük bir felakette karşı karşıya kaldık. Ateş çemberi içinde kalan kahramanlar buradan sıyrılamadılar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eskişehir'de şehit olan 10 orman işçisini anan Erdoğan, devam eden yangınlarda 25 bin personelin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Ukrayna ve Rusya müzakereleri hakkında da konuşan Erdoğan, Putin ve Trump'la bu hafta içinde görüşme planladıklarını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şu an itibarıyla devam eden yangınlarda, Karabük, Safranbolu, Antalya, Sivaslı, Uşak buralarda yangın devam ediyor. 27 uçak aktif, 105 helikopter ile söndürme faaliyetleri devam ediyor. 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor.

Şehitlerimiz defnedildi. Bir tanesi de bugün inşallah defni gerçekleşecek. Gerçekten çok çok büyük bir felakette karşı karşıya kaldık.

Ateş çemberi içinde kalan kahramanlar buradan sıyrılamadılar. Allah yar yardımcımız olsun.

"LİDERLERİ İSTANBUL'DA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Rusya-Ukrayna müzakereleri: Son buluşma Çırağan'da oldu. Dışişleri Bakanım oradaki görüşmeleri yürütürken iki tarafın heyetleri biraraya gelip görüştü. Bu arada Ukrayna heyeti Çırağan'a geçmeden bizlerle Ankara'da bir araya geldi. Sayın Putin ile de görüşmem oldu. Bu görüşmelerde de kendilerinin desteğini istedik.

Bu hafta içinde belki Putin'le ve Trump'la da görüşmeler yapmak suretiyle acaba bu liderleri bir araya getirebilir miyiz bunun gayreti içinde olacağız.

Şu anda IDEF dünyada farklı bir konuma yerleşti. Bunun için ciddi manada siparişler almaya başladık. Bu siparişler devam ediyor. Savunma sanayiinde her şeyden önce çok farklı bir konuma yerleşmek durumundasınız. Savunma sanayiindeki tüm arkadaşlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Göreve geldiğimizde 20 milyar dolar gibi bir potansiyele sahiptik ama şimdi 80 milyar dolar gibi bir potansiyele sahip hale geldik.