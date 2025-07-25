En kritik saatler başladı! Sıcaklık ve nem artacak... Orhan Şen orman yangınına karşı bu kentleri uyardı

Sıcaklık rekor kırıyor, tehlike büyüyor. 43 ilde termometreler 35 derecenin üzerine çıkarken, Silopi’de 48,9 derece ölçüldü. “İki gün çok kritik” uyarısı yapan Prof. Dr. Orhan Şen, yangın riski yüksek illeri tek tek saydı, vatandaşları ormanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Türkiye kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Bugün sabah saatlerinde 43 ilde hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıkarken, Güneydoğu’da termometreler adeta alev aldı. Şırnak’ın Silopi ilçesinde sıcaklık 48,9 dereceye kadar yükseldi.

Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini açıklarken, uzmanlardan kritik uyarı geldi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün ve yarın çok kritik. Özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara’da orman yangını riski son derece yüksek. Lütfen ormanlık alanlardan uzak duralım” dedi. Prof. Şen, rüzgârın da etkisiyle riskin daha da artabileceğini belirterek özellikle Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Balıkesir ve Eskişehir gibi illeri işaret etti.

🌡️SICAKLIKLAR 43 İLDE 35 DERECENİN ÜSTÜNDEYDİ

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini artırarak sürdürüyor. Bugün sabah saat 09.00 ile 12.00 arasında, tam 43 ilde hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, sıcaklıklar bugün öğle saatine kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretti.

En yüksek sıcaklık değerleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Buna göre, Şırnak’ın Silopi ilçesinde termometreler 48,9'u, Cizre'de 48,6'yı, Siirt’in Kurtalan ilçesinde ise sıcaklık 48,3 dereceyi gösterdi.

Yine aynı verilere göre, Adana’dan Edirne’ye, İzmir’den Van’a kadar geniş bir coğrafyada gölgede 35 dereceyi aşan sıcaklıklar kaydedildi. Uzmanlar, bu 43 ilde termometrelerin ilçelere göre 35 ila 48,9 derece arasında değiştiğini belirtti.

ORHAN ŞEN UYARDI: İKİ GÜN ÇOK KRİTİK

Tüm Türkiye'de aşırı sıcaklar devam ederken gözler ormanlarda oluşabilecek risklere çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yangın riski taşıyan bölgelerle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Şen’e göre, Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz Bölgesi’nde nem oranı yükselmiş durumda. Bu artışta bulutlanmanın da etkili olduğu belirtiliyor. Ancak riskin asıl yüksek olduğu bölgeler güneyde yer alıyor. Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir), Ege (Aydın, Manisa, İzmir, Denizli, Afyon) ve Akdeniz’de özellikle Manavgat gibi hassas noktalarda nem oranı öğle saatlerinde hâlâ yüzde 20’nin altında seyrediyor.

Aşırı sıcakların etkisindeki Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinde orman yangınları riski devam ediyor.

Benzer bir tablo İç Anadolu’nun batısında da görülüyor. Kütahya ve Eskişehir’de sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken nem düşük seviyelerde. Özellikle Antalya’da sıcaklık bugün ve yarın 42 dereceyi bulacak.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen

Rüzgâr hızının 50 km/saatin üzerine çıktığı bu koşullarda orman yangını riski daha da artıyor. Prof. Şen, şu sözlerle vatandaşları uyardı: