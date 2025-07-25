Eskişehir'de 10 orman işçisinin yok olduğu o nokta kamerada! 300 metreyi aşamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Temmuz 2025 10:07 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 10:29 - Güncelleme:

Eskişehir'de 10 orman işçisinin şehit olduğu alanın son hali afetin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. Küle dönen ormanlık alanda iş makinesinin demir yığınının kaldığı görülürken çalışanların, makinenin 300 metre ilerisinde şehit oldukları öğrenildi.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken alevlerin ortasında kalan 10 orman işçisi feci şekilde can verdi. Çalışanların yangının yön değiştirmesi üzerine alevlerin ortasında kaldıkları yukarı doğru kaçmaya çalıştıkları ancak başaramadıkları öğrenildi. Yangında dozer operatörü Eyüp Dereli, 10 kişiyle birlikte alevlerin içinde kalarak şehit olmuştu. Dün cenaze namazları kılınan şehitler son yolculuklarına uğurlanmıştı. ŞEHİT OLMADAN DAKİKALAR ÖNCE... Eyüp Dereli'nin şehit olmadan dakikalar önce kullandığı iş makinası görüntülendi. Küle dönen ormanlık alanda adeta demir yığını kalan iş makinasının durumu yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. İlgili Haber Eskişehir'deki yangından kurtulan orman işçisinin o anları ortaya çıktı! Tek bir şey istedi... MAKİNENİN 300 METRE İLERİSİNDE CAN VERDİLER Öte yandan, edinilen bilgilere göre, küle dönen iş makinasının sadece 300 metre ilerisinde şehitlere ulaşıldığı öğrenildi. Öte yandan dozer operatörü şehit Eyüp Dereli'nin cenaze töreninde yürek yakan anlar yaşanmıştı. İlgili Haber “Baba, ben sensiz ne yapacağım?” Orman yangını şehidinin oğlundan yürek yakan feryat! Dereli'nin oğlu cenazede tabuttan ayrılmayarak “Baba, ben sensiz ne yapacağım?” feryadıyla yürekleri dağlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar