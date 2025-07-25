Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eskişehir'de 10 orman işçisinin yok olduğu o nokta kamerada! 300 metreyi aşamadılar

Eskişehir'de 10 orman işçisinin yok olduğu o nokta kamerada! 300 metreyi aşamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de 10 orman işçisinin şehit olduğu alanın son hali afetin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. Küle dönen ormanlık alanda iş makinesinin demir yığınının kaldığı görülürken çalışanların, makinenin 300 metre ilerisinde şehit oldukları öğrenildi.

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken alevlerin ortasında kalan 10 orman işçisi feci şekilde can verdi. Çalışanların yangının yön değiştirmesi üzerine alevlerin ortasında kaldıkları yukarı doğru kaçmaya çalıştıkları ancak başaramadıkları öğrenildi. 

Yangında dozer operatörü Eyüp Dereli, 10 kişiyle birlikte alevlerin içinde kalarak şehit olmuştu. Dün cenaze namazları kılınan şehitler son yolculuklarına uğurlanmıştı.

Eskişehir'de 10 orman işçisinin yok olduğu o nokta kamerada! 300 metreyi aşamadılar - 1. Resim

ŞEHİT OLMADAN DAKİKALAR ÖNCE...

Eyüp Dereli'nin şehit olmadan dakikalar önce kullandığı iş makinası görüntülendi. Küle dönen ormanlık alanda adeta demir yığını kalan iş makinasının durumu yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Eskişehir'de 10 orman işçisinin yok olduğu o nokta kamerada! 300 metreyi aşamadılar - 2. Resim

MAKİNENİN 300 METRE İLERİSİNDE CAN VERDİLER

Öte yandan, edinilen bilgilere göre, küle dönen iş makinasının sadece 300 metre ilerisinde şehitlere ulaşıldığı öğrenildi.

Eskişehir'de 10 orman işçisinin yok olduğu o nokta kamerada! 300 metreyi aşamadılar - 3. Resim

 Öte yandan dozer operatörü şehit Eyüp Dereli'nin cenaze töreninde yürek yakan anlar yaşanmıştı.

Dereli'nin oğlu cenazede tabuttan ayrılmayarak “Baba, ben sensiz ne yapacağım?” feryadıyla yürekleri dağlamıştı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 yıl ağrıyla yaşadı, 2 ayda ayağa kalktı! Doktorlar şokta...259 gündür sahada yok! Sürpriz Icardi kararı: Dönüş tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul kavruldu, bir ilçede nem yüzde 99'u buldu! İşte ilçe ilçe durum - Gündemİstanbul kavruldu, nem yüzde 99'u bulduTHY'de kritik değişiklik! Yahya Üstün o göreve getirildi - GündemTHY'de kritik değişiklik! Resmen duyurdularHamile kadının olduğu aracı durdurup saldırmışlardı! Trafik magandalarının yeni görüntüleri ortaya çıktı - GündemMagandaların yeni görüntüleri ortaya çıktıYoğun bakımsız hastanede ameliyat! Elif'in ailesi 3 yıldır adalet peşinde - GündemYoğun bakımı olmayan hastanede ameliyat!Anne ve çocuklarının mezarını yapmışlar! Diyarbakır'daki yangın faciasının detayları ortaya çıktı - GündemYangın faciasının detayları ortaya çıktı'İtibarım zedelendi' dedi, dava açtı! Instagram'daki 'taklit' hesaba 2 yıl hapis istemi - GündemÜnlü organizatörden taklit hesaba suç duyurusu
Sonraki Haber Yükleniyor...