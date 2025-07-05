Orman şehidi için son vazife, feryatlar yürekleri dağladı! Yumaklı: "Bu vatan için fedayı can eylediler"

İzmir Ödemiş’teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele veren orman işçisi İbrahim Demir'in ardından Ragıp Şahin de şehit oldu. Orman kahramanı bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu vatan için fedayı can eylediler" dedi.

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki yangın iki orman kahramanının ölümüne yol açtı. Yangına müdahale ederken kullandığı araç arıza yapınca alevlerin arasında kalan orman işçisi İbrahim Demir'in ardından Ragıp Şahin de kullandığı pikap aracında yangına yakalanarak şehit oldu.

Yangına müdahale sırasında ağır yaralanan ve 2 günlük hayat mücadelesini kaybeden orman işçisi 39 yaşındaki Ragıp Şahin, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT ORMAN İŞÇİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit orman işçisinin cenazesine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, yerel yetkililer, şehidin ailesi, yakınları, meslektaşları ve mahalle sakinleri katıldı.

YUMAKLI: BU VATAN İÇİN FEDAYI CAN EYLEDİLER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ragıp Şahin'in cenaze töreninde yangını söndürmek için gözlerini dahi kırpmadan mücadele eden orman kahramanları hakkında konuştu. Ragıp Şahin'in ailesine baş sağlığı dileyen İbrahim Yumaklı, şunları kaydetti:

"Dün İbrahim Demir kardeşim, bugün Ragıp Şahin kardeşim, hiç gözlerini bile kırmadan bu vatan için fedayı can eylediler. Başımız sağ olsun. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Bizler onların geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkacağız. Artık onlar bize emanet. Bu vatan için, bu ülke için, bu topraklar için canını feda etmekten çekinmeyen güvenlik güçlerimizden sonra en fazla şehit veren, orman teşkilatı. Onların hayatları uğruna Yeşil Vatan'ı savunmak için, korumak için çabalarını ve bize geri bıraktıklarını biz hiçbir zaman unutmayacağız."

AİLESİNİN FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından cenaze aracından indirilip şehidin tabutuna sarılan aile fertleri büyük üzüntü yaşadı. Şehidin eşi Nazire Şahin, çocukları Emir ve Sude ile annesi Sabriye Şahin’in feryatları yürek dağladı.

Kiraz Çatak Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ragıp Şahin'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Şahin’in, Beydağ Orman İşletme Şefliği’nde görevli olduğu ve yangın sırasında bölgeye ilk ulaşan müdahale ekibinde yer aldığı öğrenildi.

Bakan Yumaklı, törende şehit orman işçisinin çocukları Emir ve Sude Şahin'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.