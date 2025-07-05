Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bursa'daki orman yangınının sebebi pes dedirtti! Tutuklama ve çok sayıda gözaltı var

Bursa'daki orman yangınının sebebi pes dedirtti! Tutuklama ve çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;daki orman yangınının sebebi pes dedirtti! Tutuklama ve çok sayıda gözaltı var
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gün önce başlayan yangın; bir helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelin müdahalesiyle 23 saatte söndürülebildi. Ormanda odun keserken motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın yangına sebep olduğu belirlenen kişi tutuklandı.

Bursa Mustafakemalpaşa'ya bağlı Alacaat Mahallesi'nde 3 gün önce orman yangını başladı. Alevlere bir insansız hava aracı (İHA), bir helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahale edildi. Yangın 23 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Bursa'daki orman yangınının sebebi pes dedirtti! Tutuklama ve çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

9 GÖZALTI

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'daki orman yangınının sebebi pes dedirtti! Tutuklama ve çok sayıda gözaltı var - 2. Resim

MOTORLU TESTERENİN EGZOZUNDAN ÇIKAN KIVILCIM YANGIN ÇIKARDI

Yapılan incelemede, şüphelilerden Onur Akın'ın (26) kesim yaptığı motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın yangına sebep olduğu belirlendi.

Bursa'daki orman yangınının sebebi pes dedirtti! Tutuklama ve çok sayıda gözaltı var - 3. Resim

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.G. (16) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur Akın tutuklandı. H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'daki orman yangınının sebebi pes dedirtti! Tutuklama ve çok sayıda gözaltı var - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Murat Kurum, afet bölgesi İzmir'de müjdeyi açıkladı: 1 yıl içinde yeni konutlar teslim edilecekİran-ABD Nükleer pazarlığı yeniden başlıyor! Tahran şartlarını açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Murat Kurum, afet bölgesi İzmir'de müjdeyi açıkladı: 1 yıl içinde yeni konutlar teslim edilecek - GündemMüjde geldi! 1 yıl içinde teslim edilecekBir babanın en ağır yükü! Astsubay oğlunun tabutunu böyle omuzladı - GündemAstsubay oğlunun tabutunu böyle omuzladıYangın kabusu bu kez Antalya'da! - GündemKabus bu kez Antalya'da!Silivri depremi bize neyi anlatıyor? İki uzman da aynı şeyi söyledi: Bu mesaj, dikkatli olun! - GündemAynı şeyi söylediler: Bu mesaj, dikkatli olun!Küçükçekmece'de yangın! Gecekonduda başladı, araçları sardı - GündemKüçükçekmece'de yangın! Gecekonduda başladı, araçları sardıİstanbul Silivri'de deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - GündemSilivri'de deprem! İşte ilk veriler
Sonraki Haber Yükleniyor...