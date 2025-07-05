Bursa'daki orman yangınının sebebi pes dedirtti! Tutuklama ve çok sayıda gözaltı var

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gün önce başlayan yangın; bir helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelin müdahalesiyle 23 saatte söndürülebildi. Ormanda odun keserken motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın yangına sebep olduğu belirlenen kişi tutuklandı.

Bursa Mustafakemalpaşa'ya bağlı Alacaat Mahallesi'nde 3 gün önce orman yangını başladı. Alevlere bir insansız hava aracı (İHA), bir helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahale edildi. Yangın 23 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

9 GÖZALTI

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı.

MOTORLU TESTERENİN EGZOZUNDAN ÇIKAN KIVILCIM YANGIN ÇIKARDI

Yapılan incelemede, şüphelilerden Onur Akın'ın (26) kesim yaptığı motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın yangına sebep olduğu belirlendi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.G. (16) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur Akın tutuklandı. H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.