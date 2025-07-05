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Bursa'da panik anları! Hasta yakınından sağlık ekibine olay tehdit: Katliam yaparım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Osmangazi'de hasta yakını ile sağlık ekipleri arasında tartışma çıktı. Gerilim kısa sürede tırmanırken, tehditler havada uçuştu. Polis gelmeden müdahale edemeyeceğini söyleyen 112 ekiplerine sinirlenen hasta yakınının, "Burayı terk edin, yoksa katliam yaparım. Nasıl müdahale etmezsiniz?" sözleri tepki çekti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda; bir evde fenalaşan şahıs için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, güvenlik gerekçesiyle polis desteği olmadan hastanın bulunduğu daireye giremeyeceklerini söyledi.

Bursa'da panik anları! Hasta yakınından sağlık ekibine olay tehdit: Katliam yaparım - 1. Resim

"BURAYI HEMEN TERK EDİN, YOKSA KATLİAM YAPARIM"

Sağlık ekibinin sözlerine öfkelenen hasta yakını, hakaretler savurarak, görevlilerin üzerine yürüdü. "Burayı hemen terk edin, yoksa katliam yaparım" diyerek tehditler savuran şahıs, mahallede paniğe yol açtı.

Bursa'da panik anları! Hasta yakınından sağlık ekibine olay tehdit: Katliam yaparım - 2. Resim

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Taraflar arasındaki gerginlik olay yerine polis ekiplerinin intikal etmesiyle sona erdi. Sağlık çalışanları, hastanın tedaviyi kabul etmemesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Bursa'da panik anları! Hasta yakınından sağlık ekibine olay tehdit: Katliam yaparım - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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