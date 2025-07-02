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Bursa'da korkunç kaza: Otomobil scooter kullanan çocuğu ezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İnegöl, Kaza, Scooter, Çocuk, Otomobil, Bursa, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta scooter kullanan 4 yaşındaki çocuğun üzerinden otomobil geçti. Ağır yaralanan çocuk, kendine çarpan araçla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursaİnegöl'e bağlıBaykoca Mahallesi TOKİ 2. Etap Konutları Çamlıca Sokak'ta dün akşam saatlerinde korkunç bir kazameydana geldi.

Bursa'da korkunç kaza: Otomobil scooter kullanan çocuğu ezdi - 1. Resim

Yakup G. (37) yönetimindeki 16 Y 8203 plakalı otomobil, sokakta scootera binen 4 yaşındaki Ömer Asaf K.'ya çarpıp üzerinde geçti. Ağır yaralanan çocuk, kendine çarpan araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'da korkunç kaza: Otomobil scooter kullanan çocuğu ezdi - 2. Resim

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da korkunç kaza: Otomobil scooter kullanan çocuğu ezdi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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