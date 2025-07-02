Bursa'da korkunç kaza: Otomobil scooter kullanan çocuğu ezdi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta scooter kullanan 4 yaşındaki çocuğun üzerinden otomobil geçti. Ağır yaralanan çocuk, kendine çarpan araçla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursaİnegöl'e bağlıBaykoca Mahallesi TOKİ 2. Etap Konutları Çamlıca Sokak'ta dün akşam saatlerinde korkunç bir kazameydana geldi.
Yakup G. (37) yönetimindeki 16 Y 8203 plakalı otomobil, sokakta scootera binen 4 yaşındaki Ömer Asaf K.'ya çarpıp üzerinde geçti. Ağır yaralanan çocuk, kendine çarpan araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş