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Tokat'ta feci kaza! Park halindeki kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ın Niksar ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Hafif ticari aracın, yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat Niksar'da Kenan Beyazkaya idaresindeki 16 BGP 280 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolunun Budaklı Köyü yakınlarında yol kenarında park halinde duran 34 GTJ 667 plakalı Osman E'ye ait kamyona arkadan çarptı.

Tokat'ta feci kaza! Park halindeki kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki Gülbeden Yaşar ve Yeter Beyazkaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ta feci kaza! Park halindeki kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Yaralanan sürücü ile Feride Beyazkaya ve Betül Nur Beyazkaya, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ta feci kaza! Park halindeki kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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