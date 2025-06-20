Tokat'ta mezuniyet törenine giden aile kaza yaptı! Görenler 'burası ucube alt geçit' diyerek tepki gösterdi

Tokat’tan Samsun’a üniversite mezuniyet törenine giden aile, Yeşilkent Alt Geçit'te kaza geçirdi. Bölge sakinlerinin "ucube alt geçit" dediği noktada beton bariyere çarpan araçta bulunan üniversite öğrencisi, annesi ve kardeşi yaralandı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde kaza meydana geldi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Mecbure Nisanur Edis’in (21) mezuniyet törenine katılmak üzere Tokat’tan yola çıkan aile, baba Fuat Edis (45) idaresindeki 60 TY 277 plakalı otomobille Yeşilkent Alt Geçit’e geldiği sırada yoldan çıktı.

Beton bariyere çarpan araçta bulunan Mecbure Nisanur Edis, annesi Ferda Edis (40) ve 13 yaşındaki kız kardeşi Beyza Edis yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"SÜREKLİ KAZA OLUYOR"

Kaza sonrası konuşan aile yakınları ve çevre sakinleri, Yeşilkent Alt Geçit’te daha önce de birçok kazanın yaşandığını hatırlatarak, "Burası artık 'ucube alt geçit' olarak anılıyor. Sürekli kaza oluyor ama bir önlem alınmıyor" diyerek tedbir alınmasını istedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.