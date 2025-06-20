Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yolun ortasına yattı, iki araç üzerinden geçti! İzmir'de feci olay

Yolun ortasına yattı, iki araç üzerinden geçti! İzmir'de feci olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yolun ortasına yattı, iki araç üzerinden geçti! İzmir&#039;de feci olay
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de sabah saatlerinde akan trafikte yolun ortasına yatan kadın, iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu sabah saat 05.10 sıralarında Efeler Mahallesi Şirinyer Hipodromu yolu üzerinde iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Zeliha Özbaş (50), akan trafiğe aldırış etmeden aniden yola atladı.

İKİ ARAÇ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Araç sürücüleri, kadına çarpmamak için ani manevralar yaparak kazayı son anda önledi. Ancak kadın bir süre sonra yolun ortasına uzandı. Karşı yönlerden gelen ve plakaları henüz tespit edilemeyen iki aracın çarpması sonucu Zeliha Özbaş ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolun ortasına yattı, iki araç üzerinden geçti! İzmir'de feci olay - 1. Resim

ORACIKTA CAN VERDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Özbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da su zammına Cumhur İttifakı engeli! Bozbey 'Sayıştay' yolunda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
10 yaşındaki Yasemin'in katili kuzeni çıktı! İfadesi kan dondurdu: Kin güttüm! - 3. Sayfaİfadesi kan dondurdu: Kin güttüm!Müşteriye kabusu yaşattı, bedeli ağır ödedi! Mahkemeden otel müdürü hakkında emsal karar - 3. SayfaMüşteriye kabusu yaşattı, bedeli ağır ödedi!Hem öldürdüler, hem beraat istediler... Savcının talebi sanıkları şoke etti! Fuat Camcı cinayetinde yeni gelişme - 3. SayfaTahliye istediler, müebbet talebi geldiDevlet hastanelerinde ameliyatları öne çekiyorlardı! Bıçak parası alan doktorlar adliyeye sevk edildi - 3. SayfaDevlet hastanelerinde ameliyatları öne çekiyorlardı!Erzurum'da feci iş kazası! Yemek molasındayken ezildiler - 3. SayfaYemek molasına çıkan işçiler hayatının şokunu yaşadı!Çorum'da motosiklet yayaların arasına daldı! Yaralılar var - 3. SayfaÇorum'da motosiklet yayaların arasına daldı! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...