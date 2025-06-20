Netanyahu'nun gözünde büyük korku! Konuşurken bina çöktü, tepkisi olay oldu

İsrail ve İran arasındaki savaşta tansiyon her geçen gün artarken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun son görüntüsü gündem oldu. Gazze Kasabı, konuşma yaptığı sırada İran füzeleriyle hasar alan binanın yıkılmasıyla büyük korku yaşadı.

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

KONUŞURKEN BİNA ÇÖKTÜ

İki ülke de karşılıklı saldırılarını sürdürürken İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'de basın açıklaması yaptı. Kameralar karşısında İran savaşına dair konuşan Netanyahu, daha önce İran füzeleriyle vurularak ağır hasar alan bir binanın çökmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Katliamlarıyla adını tarihin kanlı sayfalarına yazdıran Netanyahu'nun gözlerindeki korku kameralarla kayıt altına alındı.