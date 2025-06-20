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Haberler > Dünya > İsrail saldırıya geçti! Tahran'da patlamalar peş peşe oldu
CANLI ANLATIM

İsrail saldırıya geçti! Tahran'da patlamalar peş peşe oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail saldırıya geçti! Tahran&#039;da patlamalar peş peşe oldu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran en şiddetli misillemeyi dün gerçekleştirdi. Demir Kubbe’yi aşan füzeler Tel Aviv ile üç şehirde ağır hasara yol açtı. İsrail borsası ile birlikte hastane yanına gizlenen istihbarat tesisi hedef alındı. Gelen son bilgiler arasında 271 kişinin yaralandığı yer aldı. Dünya olup biteni diken üstünde izlerken iki ülke arasındaki savaşta 8. güne girildi ve İsrail karşı atağa geçti.

Canlı Anlatım Özeti
  • ARJANTİN, İRAN'I DÜŞMAN İLAN ETTİ!
  • ABD VE İNGİLTERE ANLAŞTI!
  • İSRAİL HARİTADA HEDEF GÖSTERMİŞTİ, SANAYİ BÖLGESİ VURULDU
  • DEVRİM MUHAFIZI ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ
  • HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
  • İRAN HAVA SAHASI KAPALI KALACAK
  • İSRAİL, HAVA SALDIRILARINA BAŞLADI

 20.06.2025 05:26

ARJANTİN, İRAN'I DÜŞMAN İLAN ETTİ!

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei: İran, Arjantin’in düşmanıdır. 1994’te İki bomba patlattı ve 114 kişinin ölümüne sebep oldu.

20.06.2025 05:22

ABD VE İNGİLTERE ANLAŞTI!

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

20.06.2025 05:09

İSRAİL HARİTADA HEDEF GÖSTERMİŞTİ, SANAYİ BÖLGESİ VURULDU

İsrail ordusu, İran'ın Kaleş Talşan köyündeki Sefidrud sanayi bölgesinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulunmuştu. Bölgede İran'ın askeri tesislerinin de bulunduğu biliniyordu, az önce saldırı oldu.  

20.06.2025 04:57

DEVRİM MUHAFIZI ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ 

Doğu Azerbaycan'ın Bostan Abad bölgesindeki askeri birliğe saldırıda Devrim Muhafızı Ordusuna bağlı 3 asker hayatını kaybetti. 

20.06.2025 03:45

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

İran medyasına göre, İsrail, gece saatlerinde Tahran, Geylan, Gülistan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerine saldırdı. Gecenin ilk saatlerinde hava savunma sisteminin devreye girdiği Tahran'ın doğusunda 3 patlama meydana geldi. Gülistan eyaletinin Gürgan kentinde İsrail saldırılarına hava savunma sistemleri karşılık verirken, Geylan'a bağlı Reşt kentindeki sanayi bölgesinde 4 patlama meydana geldi. 

20.06.2025 02:34

İRAN HAVA SAHASI KAPALI KALACAK

İran, uçuşların askıya alınması ve hava sahasının kapatılması kararını uzattı.

20.06.2025 02:05

İSRAİL, HAVA SALDIRILARINA BAŞLADI

Savaş uçakları bir kez daha havalandı, İran'ın başkenti Tahran bombalanıyor. Diğer hedef ise Reşt kenti oldu. Bölgelerden dumanlar yükselirken ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

Yer: İran 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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