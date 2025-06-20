İsrail saldırıya geçti! Tahran'da patlamalar peş peşe oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2025 04:40 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 05:28 - Güncelleme:

İran en şiddetli misillemeyi dün gerçekleştirdi. Demir Kubbe’yi aşan füzeler Tel Aviv ile üç şehirde ağır hasara yol açtı. İsrail borsası ile birlikte hastane yanına gizlenen istihbarat tesisi hedef alındı. Gelen son bilgiler arasında 271 kişinin yaralandığı yer aldı. Dünya olup biteni diken üstünde izlerken iki ülke arasındaki savaşta 8. güne girildi ve İsrail karşı atağa geçti.

Canlı Anlatım Özeti ARJANTİN, İRAN'I DÜŞMAN İLAN ETTİ!

ABD VE İNGİLTERE ANLAŞTI!

İSRAİL HARİTADA HEDEF GÖSTERMİŞTİ, SANAYİ BÖLGESİ VURULDU

DEVRİM MUHAFIZI ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

İRAN HAVA SAHASI KAPALI KALACAK

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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş