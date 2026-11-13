Türk devletlerine birlik çağrısı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Öteye geçmeliyiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek Türk dünyasının artık karar alan ve uygulayan uluslararası bir yapıya dönüştüğünü söyledi. Çerçeve Yasa kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu için siyasi partilerle temaslarını da sürdüren Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 40 dakika görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmazken Kurtulmuş'un gelecek hafta Yeni Parti ve İYİ Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Türk Dünyasında Gençlik ve Parlamenter Diplomasi” programında konuştu. Türk devletleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, Türk devletlerinin birbirinden daha yakın ve kadim dostlarının olmadığını belirtti.

İlişkilerin yalnızca siyasi kararlılıkla değil, halklar arasındaki bağların güçlendirilmesiyle ileri taşınabileceğini söyleyen Kurtulmuş, Türk dünyasının artık fikirlerin tartışıldığı bir oluşumun ötesine geçerek karar alan ve uygulayan uluslararası bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

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Programın ardından Kurtulmuş, Çerçeve Yasa kapsamında Meclis’te kurulması öngörülen İzleme Komisyonu için siyasi parti gruplarına yönelik ziyaretlerinin bu haftaki bölümünü MHP ile tamamladı. Daha önce CHP, Yeni Yol, DEM Parti ve AK Parti gruplarıyla görüşen Kurtulmuş, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Kurtulmuş’un gelecek hafta Yeni Parti ve İYİ Parti gruplarını ziyaret ederek temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

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