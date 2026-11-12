TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. 40 dakika süren görüşmede Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu" hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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Dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüşen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

İZLEME KOMİSYONU MASADA

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu" hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Numan Kurtulmuş’tan siyasilere ‘izleme komisyonu’ ziyareti!

AK PARTİ GRUP BAŞKANI GÜLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüşmüştü. Güler ve Kurtulmuş arasında Meclis'te yaklaşık 40 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleşmişti.

Numan Kurtulmuş’tan siyasilere ‘izleme komisyonu’ ziyareti!

Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu ile Muhammet Emin Akbaşoğlu da yer almıştı.

Numan Kurtulmuş’tan siyasilere ‘izleme komisyonu’ ziyareti!

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Güler, görüşmede Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu bildirmişti.

Komisyonun isminin ne olacağının sorulması üzerine Güler, "Kanunun adı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun. İzleme komisyonun adı da Kanunla beraber yer alacaktır. TBMM nezdinde, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair İzleme Komisyonudur. Biz fikirlerimizi beyan ettik. Diğer parti grupları da beyan edecektir, ondan sonra ortaya bir tablo ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Numan Kurtulmuş’tan siyasilere ‘izleme komisyonu’ ziyareti!

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI

Kurtulmuş, daha sonra ise DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüşmüştü. Meclis'te DEM Parti grubundaki görüşmede, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek de yer almıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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