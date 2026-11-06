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Bahçeli'nin "19 yeni il kurulsun" sözüyle harekete geçtiler! Ankara'ya gidip randevu isteyecekler

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Bahçeli'nin "19 yeni il kurulsun" sözüyle harekete geçtiler! Ankara'ya gidip randevu isteyecekler
Başlık ResmiBahçeli'nin "19 yeni il kurulsun" sözüyle harekete geçtiler! Ankara'ya gidip randevu isteyecekler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sivil toplum kuruluşları, ilçenin il olması için harekete geçti. Toplantıda, Ankara’da temaslarda bulunacak bir heyet oluşturulması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den randevu alınması kararlaştırıldı.

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinin il olması yönündeki gündem, ilçedeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda, Kooperatif Başkanı Şakir Demirkan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Atak, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Başer, Bakkallar Odası Başkanı Ümit Çörüş, Madeni İşler Odası Başkanı Ahmet Aslan, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kaya, Manifaturacılar Odası Başkanı Murat Bezirgan, Özlem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hayati Ağca ve Vatandaş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Göktan Teker katıldı.

Bahçeli'nin "19 yeni il kurulsun" sözüyle harekete geçtiler! Ankara'ya gidip randevu isteyecekler
Başlık ResmiBahçeli'nin "19 yeni il kurulsun" sözüyle harekete geçtiler! Ankara'ya gidip randevu isteyecekler

İl olma hedefinin hayata geçirilmesi için hangi girişimlerin yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunan katılımcılar, sürecin ortak hareket edilerek yürütülmesi gerektiği üzerinde durdu.

BAHÇELİ'DEN RANDEVU İSTEYECEKLER

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri ise Ankara ziyareti oldu. Vezirköprü’den oluşturulacak bir heyetin Ankara’ya giderek çeşitli temaslarda bulunması kararlaştırılırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den de randevu talep edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Bahçeli'nin "19 yeni il kurulsun" sözüyle harekete geçtiler! Ankara'ya gidip randevu isteyecekler
Başlık ResmiBahçeli'nin "19 yeni il kurulsun" sözüyle harekete geçtiler! Ankara'ya gidip randevu isteyecekler

NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘100 il 1000 ilçe’ projesini kamuoyuyla paylaşmış ve "Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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