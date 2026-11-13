Katil İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze’de yaptığı soykırıma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Ankara’dan “Hadsiz açıklamalarınız, işlediğiniz insanlık suçlarını örtbas edemeyecek” tepkisi geldi.

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İsrail, ateşkese rağmen Gazze’de terör estirmeye devam ediyor. Katiller sürüsünün hedefinde bu defa sağlık görevlileri vardı. Savaş uçakları, Nasır Hastanesi’ni dikey şekilde vurarak direkt cerrahi ve yoğun bakım servislerini hedef aldı. Saldırıda biri çocuk ve biri doktor olmak üzere altı Filistinli hayatını kaybetti, 30’a yakın kişi de yaralandı. Gazze’nin diğer bölgelerinde de sivillere ateş açıldı. Böylelikle bir günde toplam 12 can gitti.

Soykırımcı suç bastırıyor: Hadsiz açıklamalarınız katliamınızı örtmez!

KOYUNLARI ZEHİRLEDİLER

İşgal altındaki Batı Şeria’da da kan ve şiddet vardı. Çok sayıda İsrail vatandaşı, Ramallah’ta Filistinlilere saldırıp evlerini, zeytin bahçelerini gasbetti. Direnenlere ise askerler tarafından göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları atıldı, plastik mermi sıkıldı. Zalim zulmü sadece insanlarla sınırlı kalmadı. Hayvanların üzerine zehirli madde püskürtüldü, çok sayıda koyun telef oldu.

“BUNLAR NAFİLE ÇABALAR”

Her fırsatta bu vahşeti dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’daki COP31 Liderler Zirvesi’nde de Gazze’ye dikkat çekince Tel Aviv panikledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, bu zirveden duyduğu rahatsızlığı “Erdoğan, uluslararası bir forumu bize karşı kullanıyor” açıklamasında bulundu. Bir de yetmezmiş gibi Gazze’deki yıkımdan Hamas’ı sorumlu tuttu. Ancak bu küstahlığa Ankara’dan tokat gibi cevap gecikmedi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı “İsrail’in, Cumhurbaşkanı’mıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, kendi yöneticilerinin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mız, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kere daha gündeme getirdi, insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade etti. Türkiye, Filistinliler başta olmak üzere bütün her mazlumların her zaman yanında” denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Soykırım şebekesinin üyelerinin hadsiz sözleri, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecek” ifadelerini kullandı.

Soykırımcı suç bastırıyor: Hadsiz açıklamalarınız katliamınızı örtmez!

İSRAİL’E KARŞI 1 MİLYON İMZA

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sağlık hizmetlerine yönelik 1.056 saldırı belgelediklerini bildirdi. Bunun sonucunda toplam 1.010 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca Avrupa Vatandaş Girişimi (ECI), Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması talebiyle 1 milyondan fazla imza topladı. İmzalar, AB Komisyonu’na sunuldu.

Soykırımcı suç bastırıyor: Hadsiz açıklamalarınız katliamınızı örtmez!

TÜRKİYE VE 53 ÜLKEDEN ÇAĞRI: GAZZE SALDIRILARININ HESABINI SORUN

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu, Birleşmiş Milletlere (BM) üye 53 ülke ve kuruluş, İsrail’de yeni kurulacak hükûmete çağrıda bulundu. Yayınlanan ortak açıklamada “Gazze’de derhâl ve engelsiz insani yardım erişimine izin verin. Sağlık çalışanları ve tesislerini hedef almayı durdurun. Saldırılarla ilgili şeffaf ceza soruşturmaları başlatın, sorumlulardan hesap sorun. Üst düzey uluslararası heyetler ve gazetecilerin bölgeye erişimini engellemeyin” denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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