Netanyahu İran'a savaş açabilir mi? İsrail'de yetki tartışması başladı

İsrail'de yeni hükümetin kurulma süreci devam ederken, geçici hükümetin başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik olası bir saldırı kararı alma yetkisi tartışma konusu oldu. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot, Netanyahu'ya gönderdiği mektupla güvenlik kararlarında dikkatli davranması uyarısında bulundu.

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İsrail'de seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması için çalışmalar sürerken, hükümetin geçici başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik olası bir askeri operasyon başlatma yetkisi ülke gündemine taşındı.

İsrail yasalarında geçici hükümetin savaş kararı almasını doğrudan engelleyen bir hüküm bulunmuyor. Ancak Netanyahu'nun böyle bir kararı tek başına alamadığı, savaş ilanı veya geniş çaplı askeri operasyonlar için hükümetin ya da Güvenlik Kabinesi'nin onayının gerektiği belirtiliyor.

Muhalefet cephesinde, İran'a yönelik yeni bir saldırının hükümet kurma sürecini sekteye uğratabileceği yönündeki endişeler dile getiriliyor.

İsrail basınında ise askeri hazırlıkların sürdüğüne ilişkin haberler tartışmaları yoğunlaştırdı.

EISENKOT'TAN NETANYAHU'YA UYARI MEKTUBU

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Netanyahu'ya gönderdiği mektupta geçici hükümetin yetki ve sorumluluklarına dikkat çekti.

Netanyahu'nun güvenlik ve ulusal meselelerde karar alırken azami dikkat göstermesi gerektiğini belirten Eisenkot, Başbakan onayı gerektiren konularda güvenlik birimlerinin yöneticilerine de bu doğrultuda talimat verilmesini istedi.

Eisenkot mektubunda, "Şu anda geçici hükümete başkanlık ediyorsunuz. Güvenlik ve ulusal meselelerle ilgili kararlar alırken azami dikkat ve sorumluluk göstermek göreviniz" ifadelerini kullandı.

İRAN'A YÖNELİK ASKERİ HAZIRLIKLAR GÜNDEMDE

Yediot Ahronot gazetesi siyasi analisti Itamar Eichner, İsrail Hükümet Temel Yasası'nın 40'ıncı maddesi kapsamında savaş açılması veya savaşa yol açabilecek geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlenmesi için hükümet ya da Güvenlik Kabinesi onayının gerektiğini belirtti.

Yasanın tam yetkili hükümet ile geçici hükümet arasında ayrım yapmadığına işaret eden Eichner, Netanyahu'nun gerekli yasal onayları alması şartıyla askeri operasyonları yönetme yetkisini koruduğunu aktardı.

NETANYAHU'NUN GEÇMİŞTEKİ ASKERİ OPERASYONLARI HATIRLATILDI

İsrail'de daha önceki geçici hükümet dönemlerinde de geniş çaplı askeri operasyonlar düzenlendi.

Mayıs 2021'de Netanyahu'nun geçici başbakanlık yaptığı dönemde Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren "Surların Muhafızı" operasyonu gerçekleştirildi.

Ağustos 2022'de ise dönemin geçici Başbakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Güvenlik Kabinesi'ni toplamadan Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'ne yönelik saldırı başlattı. Yaklaşık 25 bin yedek askerin göreve çağrıldığı operasyon için Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın onay verdiği aktarıldı.

Jerusalem Post gazetesinin haberinde de geçici hükümetlerin askeri operasyon yürütmesini engelleyen doğrudan bir yasal düzenleme bulunmadığına dikkat çekildi. Haberde, Netanyahu ve bakanlarının yeni hükümet kurulana kadar yürütme yetkilerini koruduğu, ancak bu yetkilerin Yüksek Mahkeme kararlarıyla sınırlandırılabildiği belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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