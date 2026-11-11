İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlık, Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasında İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını dünya gündemine taşıdığını belirterek mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığının Erdoğan'a yönelik ifadelerinin, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye yönelik çabalarının yeni bir örneği olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün (11 Kasım) COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmaya dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in uyguladığı sistematik zulüm politikalarının dünya gündemine taşındığı ifade edildi.

Erdoğan'ın konuşmasında insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri dile getirdiği kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin Filistinliler başta olmak üzere İsrail'in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

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"SADECE SOYKIRIM DEĞİL, AYNI ZAMANDA ÇEVRE FELAKETİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"İklim değişikliği ile mücadelemiz maalesef uluslararası sistemin daha çetin sorunlarla boğuştuğu bir döneme denk geliyor. Savaşlar, krizler, göçler, açlık ve yoksulluk uluslararası dayanışmaya duyulan ihtiyacı günden güne artırıyor. Silahlı çatışmaların yol açtığı ağır faturayı insanların yanı sıra tabiat da ödüyor. Bunun en canlı örneği Gazze'dir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabımda da vurguladığım gibi Gazze'de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bir çevre kıyımı yaşanmıştır. Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi. Biz bugün zeytin ağacı diktik. Asırlık ağaçlar kesilirken toprak kirletildi, su kirletildi, şehirler devasa birer enkaz yığınına çevrildi.

Biz bugün İsrail'den konteyner istiyoruz ama şu anda Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz ne yazık ki çamur batağının içerisindeki çadırlarda yaşamaya mahkum edildiler. Bunlar insan değil mi? Bu insanlara bir çadır dahi layık görülmüyor mu? Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade edilmiyor. Son birkaç gündür Gazze'den yine yürek yakan haberler geliyor. Gazze'de yok edilen altyapı, aşırı yağışlar ve sel felaketiyle birleşince on binlerce çadır, barınak, sular altında kaldı. Altına sığınabilecekleri hiçbir çatısı olmayan yüz binlerce Gazzeli kardeşimiz, özellikle tir tir titreyen masum çocuklar, suların içinde bu kış koşullarında çoğu zaman anne babasız olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor.

"HİÇ KİMSE SORUMLULUKTAN KURTULAMAZ"

Şunu burada açık yüreklilikle ifade etmek durumundayım: İnsanlık adına utanç verici böyle bir tabloyu gören, bilen, şahit olan hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz. Antalya'dan hep birlikte insanlığın ortak vicdanına tercüman olarak şu çağrıyı yapmamız gerektiğine inanıyorum: Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak, bakın çok açık konuşuyorum: Zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır. Bölgeye, insani yardımların geçişine derhal izin verilmeli, bu tecrit politikası son bulmalı, bu zulüm, bu gaddarlık artık sona ermeli ve erdirilmelidir. Gelin Antalya'dan dünyaya güçlü bir irade sergileyelim, adaletle paylaşalım, dayanışmayla üretelim, kararlılıkla uygulayalım."

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