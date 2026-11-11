Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "COP31 Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuşuyor. Zirveye, çok sayıda dünya lideri ve aralarında Turkiyegazetesi.com.tr Genel Yayın Koordinatörü Ömer Faruk Dirlik'in de yer aldığı birçok basın mensubu katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda bu tarihi buluşma vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. COP31 kapsamında yapılacak istişarelerin, burada alınacak kararların ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

Sözlerimin hemen başında konferansın hazırlıklarına verdikleri güçlü destek için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'i COP31 için geliştirdiğimiz özgün ortaklık modeline katkıları için Avustralya Başbakanı Sayın Albanese'e bir önceki COP başkanlıklarından edindikleri tecrübeleri bizlerle paylaşan Brezilya ve Can Azerbaycan'a ayrıca teşekkür ediyorum.

Türkiye olarak COP Liderler Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. COP31'i gerek çalışma ve etkinlik alanları, gerekse kapsam ve içerik bakımından Anadolu'nun zenginliğini yansıtacak şekilde tasarladık. Mavi ve yeşil bölgedeki salonlara tarihimizdeki büyük şahsiyetlerin, kültür mirasımızın, eşsiz güzelliklerinin, tabiat varlıklarımızın isimlerini verdik. Barış Adası'ndan sıfır atık köylerine, sergi ve panellerden açık hava etkinliklerine, söyleşilerden film gösterileri, uygulama atölyeleri ve canlı performanslara kadar konferansın en verimli şekilde geçmesi için özel bir gayret gösterdik.

Düşük emisyonlu ulaşım, sıfır atık, su ve enerji verimliliği ile karbon dengeleme uygulamalarını bütüncül bir biçimde uygulayarak COP31'in çevreye etkisini en aza indirdik. Dünya ortak evimiz temasıyla düzenlediğimiz kısa film yarışmasının ödüllerini de inşallah 14 Kasım'da takdim edeceğiz. Her yönüyle dolu dolu geçmesini ümit ettiğimiz COP31'e emek veren tüm kurumlarımızı katkı sunan herkesi bugün bir kez daha tebrik ediyorum.

Konferansın iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ediyor. İnşallah sizlerin de destekleriyle bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum.

Çevre duyarlılığı, bütün kadim medeniyetlerin, bütün köklü kültürlerin, bütün dinlerin ortak hassasiyetlerinden biridir. İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür. İnsanlık olarak evimizin tek bir bahçesi vardır, o da yeryüzüdür. Şunu da açık açık söylemek isterim ki bizim başka bir gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz denizlerimiz, okyanuslarımız, ormanlarımız yoktur. Ancak bugün insanlık aşırı tüketim hırsının da etkisiyle belki de tarihinin en derin varoluş krizlerinden birini yaşıyor. Küresel ısınmadan, biyolojik çeşitliliğin yok olmasına, doğal kaynakların ölçüsüz tüketiminden, gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesine, ekolojik tahribattan ani ve yıkıcı iklim hadiselerine ciddi sorunlarla yüzleşiyoruz."

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