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TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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TEM&#039;de zincirleme kaza! Yaralılar var
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sancaktepe TEM Otoyolu’nda tır, hafriyat kamyonu ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Sancaktepe TEM Otoyolu Edirne istikametinde öğle saatlerinde, Alaettin Yılmaz yönetimindeki 34 KEE 738 plakalı otomobil, 41 AKJ 004 plakalı tır ile 34 DRC 541 plakalı hafriyat kamyonunun arasında kaldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Alaettin Yılmaz ve yanındaki Kadriye Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var - 1. Resim

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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