TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul Sancaktepe TEM Otoyolu’nda tır, hafriyat kamyonu ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Sancaktepe TEM Otoyolu Edirne istikametinde öğle saatlerinde, Alaettin Yılmaz yönetimindeki 34 KEE 738 plakalı otomobil, 41 AKJ 004 plakalı tır ile 34 DRC 541 plakalı hafriyat kamyonunun arasında kaldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Alaettin Yılmaz ve yanındaki Kadriye Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.