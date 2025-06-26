Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Karısı ve çocukları öldü, kendisi yaralı kurtuldu! Kazadan önceki paylaşımı ortaya çıktı

Karısı ve çocukları öldü, kendisi yaralı kurtuldu! Kazadan önceki paylaşımı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karısı ve çocukları öldü, kendisi yaralı kurtuldu! Kazadan önceki paylaşımı ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karısını ve çocuklarını trafik kazasında kaybeden sürücünün, kazadan iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden il merkezine hastaneye giden ve tedavi sonrası yeniden ilçeye dönüş yoluna geçen sürücülüğünü Muhammet Çelik'in yaptığı otomobil, Yeniköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Karısı ve çocukları öldü, kendisi yaralı kurtuldu! Kazadan önceki paylaşımı ortaya çıktı - 2. Resim

5 KİŞİ ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALI

Sürücü Muhammet Çelik kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken eşi Yasemin Çelik, 1 yaşındaki oğlu Mehmet Özcan Çelik ve 10 yaşındaki kızı Yaren Çelik ile kayınbiraderi Arif Olçer ve Arif'in eşi Kübra Olçer kazada hayatını kaybetti.

Arif Olçer ve eşi Kübra Olçer
Arif Olçer ve eşi Kübra Olçer

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Sürücü Muhammet Çelik'in kazadan 2 gün önce sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı, "Bizi ölüm ayırır Yasemin'im" sözleriyle paylaştığı görüldü.

Karısı ve çocukları öldü, kendisi yaralı kurtuldu! Kazadan önceki paylaşımı ortaya çıktı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da dehşet! Tartıştığı nişanlısını başından vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da dehşet! Tartıştığı nişanlısını başından vurdu - 3. Sayfaİstanbul'da dehşet! Tartıştığı nişanlısını başından vurduŞanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş can verdi - 3. SayfaŞanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş can verdiFatih'te tırın dorsesindeki konteyner alt geçide takıldı, yol kapandı - 3. SayfaFatih'te tırın dorsesindeki konteyner alt geçide takıldıPolisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı - 3. SayfaPolisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdıMunzur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç kızdan acı haber - 3. SayfaMunzur Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç kızdan acı haberAnız ve orman yangını geceyi aydınlattı, TOMA ile müdahale devam ediyor - 3. SayfaAnız ve orman yangını geceyi aydınlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...