Karısı ve çocukları öldü, kendisi yaralı kurtuldu! Kazadan önceki paylaşımı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Haziran 2025 05:55 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 06:18 - Güncelleme:

Karısını ve çocuklarını trafik kazasında kaybeden sürücünün, kazadan iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden il merkezine hastaneye giden ve tedavi sonrası yeniden ilçeye dönüş yoluna geçen sürücülüğünü Muhammet Çelik'in yaptığı otomobil, Yeniköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarptı. 5 KİŞİ ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALI Sürücü Muhammet Çelik kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken eşi Yasemin Çelik, 1 yaşındaki oğlu Mehmet Özcan Çelik ve 10 yaşındaki kızı Yaren Çelik ile kayınbiraderi Arif Olçer ve Arif'in eşi Kübra Olçer kazada hayatını kaybetti. Arif Olçer ve eşi Kübra Olçer İlgili Haber Fatih'te tırın dorsesindeki konteyner alt geçide takıldı, yol kapandı SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI Sürücü Muhammet Çelik'in kazadan 2 gün önce sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı, "Bizi ölüm ayırır Yasemin'im" sözleriyle paylaştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz