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Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkulu Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti.

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır kamu hizmetinde görev yapan ve meslektaşlarının yanı sıra Edirne halkının da sevgi ve saygısını kazanan Erdoğan Beypınar’ın vefatı, sevenlerini ve çalışma arkadaşlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Erdoğan Beypınar
Erdoğan Beypınar

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Edine Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli Meslek Büyüğümüz, abimiz, mesai arkadaşımız, Edirne Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Erdoğan Beypınar’ın cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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