Fatih'te tırın dorsesindeki konteyner alt geçide takıldı, yol kapandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Fatih'te alt geçide takılan tırın dorsesindeki konteyner, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
İstanbul Fatih, Aksaray'daki Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde, Yenikapı istikametine ilerleyen tırın dorsesindeki konteyner alt geçide takılarak dorse üzerinde yan döndü.
Yolu tamamen kaplayan konteyner nedeniyle cadde ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Konteynerin kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir