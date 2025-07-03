Bursa'da kan donduran olay! Savcıyla görüşmek için yeğenini öldürdü

Bursa'da takip edildiğini öne sürüp savcıyla görüşmek isteyen 81 yaşındaki adam bunu başaramayınca yeğenini öldürdü. Yaşlı adam ilk ifadesinde "Kavga edersem savcılığa çıkarım diye düşündüm. Gayem savcılığa çıkmaktı" sözleriyle kendini savundu.

Akılalmaz olayın adresi Bursa oldu. 81 yaşındaki Kerim Yakut, takip edildiğinden şüphelendi soluğu savcılıkta aldı. Ancak savcıyla görüşmeyi başaramadı.

Yaşlı adam adliyede "Ben teröristim" ve "Burayı bombalayacağım" diyerek bağırdığını ancak 2 gün uğraşsa da görüşmeyi gerçekleştiremedi.

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Ekol TV'nin haberine göre Yakut amacına ulaşmak için bu kez kan donduran bir yola başvurdu. Yaşlı adam, yeğeni Cevdet Asa ile kavga edip savcıyla görüşmek istedi.

EKMEK BIÇAĞIYLA GÖĞSÜNDEN YARALADI

Yakut, planı için yeni Cevdet Asa’nın bulunduğu köy kahvehanesine gitti. Asa, gazete okuduğu esnada elindeki ekmek bıçağıyla onu göğsünden yaraladı. Cevdet Asa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İLK İFADESİ

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Kerim Yakut ifadesinde, “Cevdet ile kavga edersem savcılığa çıkarım diye düşündüm. Gayem savcılığa çıkmaktı” dedi.

Yakut, canavarca hisle adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yakut, verilen karara itiraz etse de istinaf başvurusunun reddine karar verildi. Dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne geldi. Dosyayı inceleyen daire, hükmün hukuka uygun olduğunu belirtti, hükmün onanmasına karar verdi.