Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Erzincan semalarında korku dolu anlar! Paraşütçü az daha canından oluyordu

Erzincan semalarında korku dolu anlar! Paraşütçü az daha canından oluyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzincan, Paraşüt, Rüzgar, Acil, Yaralanma, İniş, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da etkili rüzgar nedeniyle kontrolünü kaybeden paraşütçü havada korku dolu anlar yaşadı. Keşiş Dağları'na zorunlu iniş yapan paraşütçünün kolunun kırıldığı öğrenildi.

Erzincan'da Orku D. isimli paraşütçü havada hayatının kabusunu yaşadı. Paraşütçü aniden şiddetlenen rüzgar nedeniyle kontrolünü kaybederek tehlike atlattı.

Ana paraşütün işlevsiz kalması üzerine devreye giren yedek paraşüt, muhtemel bir faciayı önledi.

Erzincan semalarında korku dolu anlar! Paraşütçü az daha canından oluyordu - 1. Resim

YEDEK PARAŞÜTÜ SAYESİNDE KURTULDU

Orkun D., yedek paraşütle Erzincan Merkez'e bağlı Başpınar köyü yakınlarında bulunan Keşiş Dağları’na zorunlu iniş yaptı. Sert düşüş sonucu kolundan yaralanan paraşütçünün, ilk belirlemelere göre kolunda kırık oluştuğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen JAK, UMKE ve AFAD ekipleri, yaralı sporcuyu dağdan indirerek, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3-4 Temmuz İzmir elektrik kesintisi sorgulama ekranı! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek?Başsavcılık açıkladı! Tunç Soyer ifadeye çağrılmış ama gitmemiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şırnak'tan Mersin'e tatile gelen avukatın acı sonu! Ailesi ihbar etti... - 3. SayfaŞırnak'tan Mersin'e tatile gelen avukatın acı sonu!Kayseri'de kaza! Tıra çarpan otomobilin sürücüsü canından oldu - 3. SayfaKayseri'de kaza! Tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldüBursa'da kan donduran olay! Savcıyla görüşmek için yeğenini öldürdü - 3. SayfaSavcıyla görüşmek için yeğenini öldürdüEyüpsultan'da feci kaza! Direğe çarpan aracın sürücüsü öldü - 3. SayfaEyüpsultan'da feci kaza! Direğe çarpan aracın sürücüsü öldüBalıkesir'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaBalıkesir'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı varKan donduran cinayeti itiraf ettiler! İstanbul'da öldürüp, Nevşehir'e gömmüşler - 3. Sayfaİstanbul'da öldürüp, Nevşehir'e gömmüşler!
Sonraki Haber Yükleniyor...