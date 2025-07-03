Erzincan semalarında korku dolu anlar! Paraşütçü az daha canından oluyordu

Erzincan'da etkili rüzgar nedeniyle kontrolünü kaybeden paraşütçü havada korku dolu anlar yaşadı. Keşiş Dağları'na zorunlu iniş yapan paraşütçünün kolunun kırıldığı öğrenildi.

Erzincan'da Orku D. isimli paraşütçü havada hayatının kabusunu yaşadı. Paraşütçü aniden şiddetlenen rüzgar nedeniyle kontrolünü kaybederek tehlike atlattı.

Ana paraşütün işlevsiz kalması üzerine devreye giren yedek paraşüt, muhtemel bir faciayı önledi.

YEDEK PARAŞÜTÜ SAYESİNDE KURTULDU

Orkun D., yedek paraşütle Erzincan Merkez'e bağlı Başpınar köyü yakınlarında bulunan Keşiş Dağları’na zorunlu iniş yaptı. Sert düşüş sonucu kolundan yaralanan paraşütçünün, ilk belirlemelere göre kolunda kırık oluştuğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen JAK, UMKE ve AFAD ekipleri, yaralı sporcuyu dağdan indirerek, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.