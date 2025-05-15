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Erzincan'da kurt saldırısı: 15 kuzu telef oldu, 15'i yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erzincan&#039;da kurt saldırısı: 15 kuzu telef oldu, 15&#039;i yaralandı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fatih Kondu’ya ait ağıla giren kurtlar, 15 kuzuyu telef etti. 15 küçükbaş hayvan yaralanırken, 30'u da kayboldu.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Hacıbayram köyü merasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fatih Kondu’ya ait ağılda bulunan küçükbaş hayvanlara kurtlar saldırdı. Sürüdeki 15 küçükbaş hayvan telef olurken, 15’i yaralandı, 30'u ise kayboldu.

Erzincan'da kurt saldırısı: 15 kuzu telef oldu, 15'i yaralandı - 1. Resim

Telef olan hayvanlar, yapılan incelemenin ardından iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü. Kaybolan hayvanları arama çalışmaları sürüyor.

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, yaralı hayvanlara kuduz aşısı yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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