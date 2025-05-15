Erzincan'da kurt saldırısı: 15 kuzu telef oldu, 15'i yaralandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Erzincan'ın Tercan ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fatih Kondu’ya ait ağıla giren kurtlar, 15 kuzuyu telef etti. 15 küçükbaş hayvan yaralanırken, 30'u da kayboldu.
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Hacıbayram köyü merasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fatih Kondu’ya ait ağılda bulunan küçükbaş hayvanlara kurtlar saldırdı. Sürüdeki 15 küçükbaş hayvan telef olurken, 15’i yaralandı, 30'u ise kayboldu.
Telef olan hayvanlar, yapılan incelemenin ardından iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü. Kaybolan hayvanları arama çalışmaları sürüyor.
Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, yaralı hayvanlara kuduz aşısı yaptı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş