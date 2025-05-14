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Haberler > Yaşam > 'Asgari tehlike' altındaki türler arasında! Erzincan'da Bozkır Keleri sürprizi

'Asgari tehlike' altındaki türler arasında! Erzincan'da Bozkır Keleri sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı kırmızı listede nesli asgari tehlike altındaki türler kategorisinde yer alan Bozkır Keleri, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Köyü kırsalında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nde görevli Fatih Yılmaz, Erzincan'ın İliç ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan bilimsel adıyla Agamidae ailesine dahil Trapelus lessonae (Bozkır Keleri) görüntüledi.

'Asgari tehlike' altındaki tüler arasında! Erzincan'da Bozkır Keleri sürprizi - 1. Resim

DOĞADA NADİREN GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar, karakteristik yassı vücut yapısı ve kum rengine uyumlu teniyle bilinen Bozkır Keleri'nin nadiren görüldüğüne dikkat çekiyor.

Bu tür, özellikle yarı kurak bozkır alanlarında yaşıyor ve alanlarının daralması nedeniyle tehdit altında bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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