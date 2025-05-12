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Rektum cerrahından organik vişne üreticiliğine: Erzincan'da ilham veren başarı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rektum cerrahından organik vişne üreticiliğine: Erzincan&#039;da ilham veren başarı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzincan'ın Yeşilçay Köyü’nde kolon ve rektum cerrahı Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, 400 dekarlık alanda 40 bini aşkın vişne ağacıyla organik üretim yapıyor. Kimyasal kullanılmadan biyolojik mücadele yöntemiyle üretim yapılan bahçe, Tarım Bakanlığı’nın örnek projeleri arasında gösteriliyor. Her yıl büyüyen bahçeyle Erzincan, organik meyvecilikte önemli bir merkez hâline geliyor.

Erzincan'da ilham verici bir üreticilik hikayesi ortaya çıktı.

Erzincan'da Merkeze bağlı Yeşilçay Köyü’nde yaklaşık 400 dekarlık alanda 40 binin üzerinde vişne ağacı diken Dr. İbrahim Ethem Geçim, her yıl ağaç sayısını artırarak doğal yöntemlerle üretim gerçekleştiriyor.

Rektum cerrahından organik vişne üreticiliğine: Erzincan'da ilham veren başarı - 1. Resim

CERRAHTAN ÜRETİCİYE

Kolon ve rektum cerrahisi uzmanı da olan Geçim, yaklaşık 7 yılda 40 bini aşkın sertifikalı vişne fidanını toprakla buluşturarak, tarımsal üretime katkı sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, bahçede yaptığı incelemede, Tarım ve Orman Bakanlığının önem verdiği organik üretim, sanayi meyveciliği, biyolojik mücadele gibi birçok unsurun aynı anda bahçede uygulanıyor olmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Rektum cerrahından organik vişne üreticiliğine: Erzincan'da ilham veren başarı - 2. Resim

"AYRICALIK ARZ EDİYOR"

Erzincan’da bulunan meyve konsantre üretim tesisinin bu anlamda önem arz ettiğini aktaran Koçaker, şunları kaydetti:

Vişne Erzincan’daki ekolojik koşullarla büyük uyum sağlayan bir meyve. Organik üretim ise başlı başına bir ayrıcalık arz ediyor. Buradaki olayı özetlemek gerekirse Erzincan’da kurulan meyve bahçelerinde kimyasal kullanmadan biyolojik mücadele uygulanarak üretim yapılıyor. Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim hocamıza tarıma sağladığı değer ve Erzincan’a kattığı prestijden dolayı şükranlarımı sunuyorum

İşletme Müdürü Ziraat Mühendisi Nimet Var ise köyde kurulan vişne bahçelerinin hem alan hem de ağaç sayısı bakımından her yıl arttığını, Erzincan’da vişne üretimini önemsediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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