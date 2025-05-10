Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Damak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet! Norveç'ten Erzincan'a, Erzincan'dan tüm Türkiye'ye...

Damak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet! Norveç'ten Erzincan'a, Erzincan'dan tüm Türkiye'ye...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Damak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet! Norveç&#039;ten Erzincan&#039;a, Erzincan&#039;dan tüm Türkiye&#039;ye...
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Damak çatlatan Erzincan tulum peynirlerinin üretim süreci de lezzeti gibi oldukça dikkat çekici. Norveç'ten özel olarak getirilen derilerle yapılan tulum peynirleri, Erzincan'dan tüm Türkiye'ye gönderiliyor. 

Erzincan, sadece iki ilde üretimi yapılan özel deri tulumlarıyla hem geleneksel peynir üretimine katkı sağlıyor hem de ülke ekonomisine değer katıyor. Yüzlerce yıllık tulum peyniri geleneğini sürdüren Erzincan’da, Norveç’ten ithal edilen özel deriler, bölgedeki deri işleme tesislerinde özenle hazırlanarak tulum haline getiriliyor.

Damak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet! Norveç'ten Erzincan'a, Erzincan'dan tüm Türkiye'ye... - 1. Resim

YÜKSEK KALİTELİ SAKLAMA İMKANI

İşlenen bu tulumlar, başta Erzincan tulum peyniri üretiminde olmak üzere, Türkiye’nin farklı illerinde kullanılıyor. Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok şehre gönderilen tulumlar, hem üreticilere yüksek kaliteli saklama imkânı sunuyor hem de Erzincan ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor.

Damak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet! Norveç'ten Erzincan'a, Erzincan'dan tüm Türkiye'ye... - 2. Resim

"DERİLERİMİZ BİR KALİTE KONTROL SÜRECİNDEN GEÇİYOR"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Onur Eraslan; "Norveç’ten başlıyor bizim derilerimizin yolculuğu. Dünyanın en doğal beyaz koyunların derisini getiriyoruz. Erzincan’da önce bunları uzun tüylerinden arındırıyoruz, daha sonra pres makinelerimizde istenilen ebatlarda kesiyoruz, daha sonra bunları dinlendiriyoruz, mayalanıyorlar, sonra dikişe alıyoruz. Özel makinalarda derileri dikiyoruz, derilerimiz bir kalite kontrol sürecinden geçiyor, daha sonra paketlenip müşterilerimiz için hazır hale geliyor" diye konuştu.

Damak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet! Norveç'ten Erzincan'a, Erzincan'dan tüm Türkiye'ye... - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı yayında korku dolu anlar! Bir anda bayılıp düştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sakarya'da 9 jeotermal kaynak için ihale tarihi belli oldu - EkonomiSakarya'da 9 jeotermal kaynak için ihale tarihi belli olduBorsa, altın, dolar, euro... Haftanın tek kaybettireni var - EkonomiHaftanın tek kaybettireni varBİST 100’de ‘yukarı hareket’ sürecek mi? İşte bu hafta en çok yükselen ve düşen 5 hisse - Ekonomiİşte bu hafta en çok yükselen ve düşen 5 hisseTaksilerde yeni dönem! Hazırlıklar yapılıyor, zorunlu olacak - EkonomiHazırlıklar yapılıyor, zorunlu olacakİhracatçıya rekor kredi: Eximbank’tan 48,7 milyar dolar - Ekonomiİhracatçıya rekor kredi: Eximbank’tan 48,7 milyar dolarBakanlıktan eş zamanlı temizlik operasyonu! 81 il yeşil vatan için el ele verdi - EkonomiBakanlıktan eş zamanlı temizlik operasyonu
Sonraki Haber Yükleniyor...