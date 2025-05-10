Damak çatlatan yüzlerce yıllık lezzet! Norveç'ten Erzincan'a, Erzincan'dan tüm Türkiye'ye...

Damak çatlatan Erzincan tulum peynirlerinin üretim süreci de lezzeti gibi oldukça dikkat çekici. Norveç'ten özel olarak getirilen derilerle yapılan tulum peynirleri, Erzincan'dan tüm Türkiye'ye gönderiliyor.

Erzincan, sadece iki ilde üretimi yapılan özel deri tulumlarıyla hem geleneksel peynir üretimine katkı sağlıyor hem de ülke ekonomisine değer katıyor. Yüzlerce yıllık tulum peyniri geleneğini sürdüren Erzincan’da, Norveç’ten ithal edilen özel deriler, bölgedeki deri işleme tesislerinde özenle hazırlanarak tulum haline getiriliyor.

YÜKSEK KALİTELİ SAKLAMA İMKANI

İşlenen bu tulumlar, başta Erzincan tulum peyniri üretiminde olmak üzere, Türkiye’nin farklı illerinde kullanılıyor. Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok şehre gönderilen tulumlar, hem üreticilere yüksek kaliteli saklama imkânı sunuyor hem de Erzincan ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor.

"DERİLERİMİZ BİR KALİTE KONTROL SÜRECİNDEN GEÇİYOR"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Onur Eraslan; "Norveç’ten başlıyor bizim derilerimizin yolculuğu. Dünyanın en doğal beyaz koyunların derisini getiriyoruz. Erzincan’da önce bunları uzun tüylerinden arındırıyoruz, daha sonra pres makinelerimizde istenilen ebatlarda kesiyoruz, daha sonra bunları dinlendiriyoruz, mayalanıyorlar, sonra dikişe alıyoruz. Özel makinalarda derileri dikiyoruz, derilerimiz bir kalite kontrol sürecinden geçiyor, daha sonra paketlenip müşterilerimiz için hazır hale geliyor" diye konuştu.