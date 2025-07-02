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Bursa'da 4.3'lük deprem! İstanbul ve çevre iller de sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Deprem, Bursa, Gemlik, İstanbul, Marmara, AFAD, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez üssü Bursa/Gemlik olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3,9 ve saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, paniğe neden olmuştu.

MARMARA'DA HİSSEDİLDİ

Bugün de 14.00 sularında İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, Marmara Bölgesi'ndeki illerde ve İstanbul'daki birçok ilçede hissedildi. AFAD depremin şiddetini 4.3, merkez üssünü ise Bursa/Gemlik olarak duyurdu.

Saat 13.57'deki depremin derinliği ise 12.91 kilometre.

KANDİLLİ 4.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.4 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü Şahinyurdu/Bursa-Gemlik olarak belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı açıklamada "Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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