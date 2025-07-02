Muhammet Yakut’un ölümünde detaylar netleşiyor! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada çektiği videolarla gündeme gelen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammet Yakut'un Almanya'daki odasında ölü bulunduğu iddia edildi. Yakut'un son sözleri ise dikkat çekti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan ve 2023'te hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut'un öldüğü iddia edildi.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

AK Parti'de çeşitli kademelerde görev alan Yavuz Değirmenci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aldığım bilgiye göre Muhammed Yakut bu sabaha karşı Almanya'da vefat etti. Ölüm sebebi kalp krizi. Cenazesi Adli tıpa götürüldü" ifadeleri yer aldı.

Değirmenci'nin iddiasının ardından konu sosyal medyada gündem olurken henüz ölüm iddiasıyla ilgili resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

SON SÖZLERİ "DİNLENECEĞİM" OLMUŞ

Öte yandan Yakut'un bir süredir hapiste olduğu ve hapisten çıktığı gün kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Cezaevinden tahliye olduktan sonra kaldığı oteldeki odasında cansız bedeni bulunan Yakut'un odasına çekilmeden önce "Kendimi yorgun hissediyorum. Bir süre dinleneceğim" dediği öne sürüldü.