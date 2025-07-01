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Çektiği videolarla gündem olmuştu! Muhammet Yakut'un öldüğü iddia edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çektiği videolarla gündem olmuştu! Muhammet Yakut&#039;un öldüğü iddia edildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada çektiği videolarla gündeme gelen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammet Yakut'un Almanya'da öldüğü öne sürüldü.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan ve 2023'te hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut'un öldüğü iddia edildi.

MUHAMMET YAKUT ÖLDÜ MÜ?

AK Parti'de çeşitli kademelerde görev alan Yavuz Değirmenci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aldığım bilgiye göre Muhammed Yakut bu sabaha karşı Almanya'da vefat etti. Ölüm sebebi kalp krizi. Cenazesi Adli tıpa götürüldü" ifadeleri yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Değirmenci'nin iddiasının ardından konu sosyal medyada gündem olurken henüz ölüm iddiasıyla ilgili resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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