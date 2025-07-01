Abdullah Gül'ü çileden çıkaran çete! Soluğu savcılıkta aldı

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başı, yapay zekayı kullanarak insanları dolandıran çeteyle derde girdi. Adının ve görüntülerinin kullanıldığını söyleyen Gül, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Uzun süredir gözlerden ve kameralardan uzak bir hayat süren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

BAYRAKTAR VE SABANCI'YI DA HEDEF ALMIŞLARDI

'Yatırım' vaadi altında ünlü isimlere duyulan güveni suistimal ederek milyonlarca dolarlık vurgun gerçekleştiren çeteler, geçtiğimiz aylarda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile iş insanı Güler Sabancı'yı hedef almıştı. Bu çetenin hedefinde bu kez Gül, yer aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

X hesabından bir paylaşım yapan Gül, "Bir süredir yapay zeka kullanılarak oluşturulan şahsımla ilgili dolandırıcılık içerikli videolar maalesef sanal ortamda paylaşılmaktadır. Bunlarla ilgili savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır. Bu tür paylaşımların sürüyor olması nedeniyle bu konuda tüm vatandaşlarımızı uyarmak mecburiyeti duydum" ifadelerini kullandı.