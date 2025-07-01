Altında dikkat çeken yükseliş! Tarifeler, zayıf dolar, FED spekülasyonları

Altın fiyatlarında son dakika! 1 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.250 TL’den ve ons altın da 3.320 dolardan güne başlıyor. ABD’nin tarife anlaşmaları için son tarih olarak işaret ettiği 9 Temmuz’un yaklaşması, borç endişeleri, dolar endeksindeki zayıflık ve FED Başkanına yönelik spekülasyonlar güvenli liman alımını destekledi. Altın, bu hafta %1’in üzerinde primli seyrederken, dikkatler perşembe açılanacak ABD istihdam verilerine çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan %2,81 değer kaybının ardından yeni hafta pozitif başladı. Dünkü işlemlerde en düşük 3.244 doları test eden ons altın, %0,88 primle 3.303 dolardan kapanış yaptı.

Bugün de yükselişin devam ettiği görülüyor. Ons fiyatı sabah saatlerinde %0,50 primle 3.320 dolara yöneldi. Böylece ons, geçen haftaki kayıplarının da yaklaşık yarısını geri aldı.

1 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN FİYATI

Onsta yaşanan hareketlilik iç piyasaya da yansıdı. Dünkü işlemlerde en düşük 4.182 TL’yi test eden spot piyasada gram altın fiyatı bugün 4.250 TL’ye yöneldi. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da işlemler 4.235 – 4.275 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 6.970 TL’den satılıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ?

Son dönemde jeopolitik risklerde yaşanan düşüşten etkilenen altın fiyatları; ABD yönetiminin tarifeler için son tarih olarak açıkladığı 9 Temmuz’un yaklaşması ve dolar endeksinin 97,00’nin de altına gerileyerek son 3,5 yılın en düşük seviyelerine çekilmesinden destek buluyor.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump; son yaptığı açıklamalarda bütün ülkelerle anlaşma yapmayacaklarını, 2 hafta içinde ülkelere mektup göndererek ABD ile iş yapabilmek için ödemeleri gereken tarife oranlarını bildireceklerini ifade etmişti. Trump, "Herkese sadece 'Tebrikler! %20, 25, 40, 50 tarife ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterim" demişti.

Bu açıklamalar, piyasalarda tarife belirsizliğinin yeniden yükselmesine sebep olarak, altında “güvenli liman” alımlarını desteklemeye başladı.

HARCAMA TASARISI VE FED

Öte yandan ABD’de borç yükünün artmasına sebep olacak harcama tasarısının da yasalaşması için çabalar devam ediyor. FED Başkanına yönelik eleştiriler ve spekülasyonlar da ABD varlıklarına ilgiyi azaltıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında 50 günlük ortalamanın 3.320 dolara işaret ettiğini belirten analistler, bu seviyenin aşılması halinde 3.370 doların ilk direnç olarak öne çıkabileceğini aktararak, “Perşembe ABD mayıs ayı istihdam verileri beklenecek. Bu veri beklentilerden yüksek gelirse altın fiyatlarında tepki yükselişi hız kesebilir. Aşağıda 3.285 dolar ilk destek olarak öne çıkıyor” şeklinde konuşuyor.