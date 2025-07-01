İlk yarının getiri şampiyonu belli oldu! Altın, dolar, euro, borsa, faiz… 

Piyasalarda yılın ilk yarısı geride kalırken, gram altın 2025 Ocak-Haziran döneminde %42,17 primle en fazla getiri sunan yatırım aracı oldu. Euro %28,23 ile ikinci ve TL mevduat %22,00 ile üçüncü sırada yer aldı. Dolar %12,65 primle dördüncü olurken, borsada BİST 100 endeksi %1,20 artışla son sırada kaldı. Yılın ilk 6 ayında %16,50 civarında enflasyon beklenirken, dolar ve borsa yatırımcısı enflasyona yenik düştü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda ilk yarı geride kalırken, yatırım araçlarının getirileri de ortaya çıktı. Küresel tarafta ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler başta olmak üzere uyguladığı politikalar fiyatlamalar üzerinde belirleyici etken oldu. Karadeniz’in kuzeyinde ve Orta Doğu’da devam eden jeopolitik riskler piyasalarda yüksek volatiliteye sebep oldu.

DOLAR ZAYIFLADI, ALTIN YÜKSELDİ

ABD’nin mali yapısına yönelik endişeler de doları yılın ilk yarısında dünyada zayıflatırken, bütün bu denklemde güvenli liman olarak altın öne çıktı. Ons fiyatı nisanda 3.500 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Haziran ayında ise ons altın 3.303 dolardan kapanış yaptı. Yıla 2.625 dolardan başlayan ons altın, ilk 6 ayda %25,82 prim yapmış oldu.

🟨 Ons Altın Fiyatında 2025 İlk Yarı Seyri



Dönem Fiyat (USD) Değişim (%) Ocak 2025 2.625 Başlangıç Nisan 2025 3.500 Tüm zamanların zirvesi Haziran 2025 3.303 %25,82 (6 aylık artış)

EURO DEĞER KAZANDI

Küresel piyasalarda dolar endeksi 108,95 seviyesinden yıla başladı, haziran kapanışı ise 96,75’ten gerçekleşti. Dolar endeksi %-11,19 oranında değer kaybederken, EUR/USD paritesi haziranın son işlem gününde 1,1786’dan kapanış yaptı ve bu yıl ilk yarıda Euro, dolar karşısında %13,84 değer kazandı. Eurodaki bu hareket içeride de etkisini gösterdi.

İÇERİDE SIKI PARA POLİTİKASI

İç piyasalarda enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası devam etti. Politika faizi %42,50-%47,50 arasında değişti. İkinci çeyrekte ise fonlama oranı ağırlıklı olarak %48-49 bandında gerçekleşti.

Borsada bilançoların zayıf gelmesi de piyasaları etkileyen unsur olarak öne çıktı.

Bu süreçte döviz kurlarında sınırlı yükseliş, borsada zayıf performans dikkat çekerken; gram altın fiyatı onstan aldığı destekle zirveye yöneldi ve 4.379 TL ile rekor seviyesini test etti.

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Bu gelişmeler neticesinde popüler yatırım araçlarının 2025 yılının ilk yarısındaki getirileri ve haziran ayı kapanış fiyatları şöyle gerçekleşti:

1 - Gram altın: 4.241 TL (%42,17)

2 - Euro: 46,96 TL (%28,23)

3 - TL Mevduat: %22 (Kümülatif/ortalama)

4 - Dolar: 39,80 TL (%12,65)

5 - Borsa (BİST 100): 9.948 (%1,20)

Yılın ilk 6 ayında %16,50 civarında enflasyon beklenirken, dolar ve borsa yatırımcısı enflasyona yenik düştü.

🟨 2025 Yılının İlk Yarısında Yatırım Araçlarının Getiri Performansı