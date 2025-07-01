Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İlk yarının getiri şampiyonu belli oldu! Altın, dolar, euro, borsa, faiz… 

İlk yarının getiri şampiyonu belli oldu! Altın, dolar, euro, borsa, faiz… 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlk yarının getiri şampiyonu belli oldu! Altın, dolar, euro, borsa, faiz… 
Altın, Dolar, Euro, Borsa, Faiz, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda yılın ilk yarısı geride kalırken, gram altın 2025 Ocak-Haziran döneminde %42,17 primle en fazla getiri sunan yatırım aracı oldu. Euro %28,23 ile ikinci ve TL mevduat %22,00 ile üçüncü sırada yer aldı. Dolar %12,65 primle dördüncü olurken, borsada BİST 100 endeksi %1,20 artışla son sırada kaldı. Yılın ilk 6 ayında %16,50 civarında enflasyon beklenirken, dolar ve borsa yatırımcısı enflasyona yenik düştü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda ilk yarı geride kalırken, yatırım araçlarının getirileri de ortaya çıktı. Küresel tarafta ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler başta olmak üzere uyguladığı politikalar fiyatlamalar üzerinde belirleyici etken oldu. Karadeniz’in kuzeyinde ve Orta Doğu’da devam eden jeopolitik riskler piyasalarda yüksek volatiliteye sebep oldu.

DOLAR ZAYIFLADI, ALTIN YÜKSELDİ

ABD’nin mali yapısına yönelik endişeler de doları yılın ilk yarısında dünyada zayıflatırken, bütün bu denklemde güvenli liman olarak altın öne çıktı. Ons fiyatı nisanda 3.500 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Haziran ayında ise ons altın 3.303 dolardan kapanış yaptı. Yıla 2.625 dolardan başlayan ons altın, ilk 6 ayda %25,82 prim yapmış oldu.

🟨 Ons Altın Fiyatında 2025 İlk Yarı Seyri

DönemFiyat (USD)Değişim (%)
Ocak 20252.625Başlangıç
Nisan 20253.500Tüm zamanların zirvesi
Haziran 20253.303%25,82 (6 aylık artış)

EURO DEĞER KAZANDI

Küresel piyasalarda dolar endeksi 108,95 seviyesinden yıla başladı, haziran kapanışı ise 96,75’ten gerçekleşti. Dolar endeksi %-11,19 oranında değer kaybederken, EUR/USD paritesi haziranın son işlem gününde 1,1786’dan kapanış yaptı ve bu yıl ilk yarıda Euro, dolar karşısında %13,84 değer kazandı. Eurodaki bu hareket içeride de etkisini gösterdi.

İÇERİDE SIKI PARA POLİTİKASI

İç piyasalarda enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası devam etti. Politika faizi %42,50-%47,50 arasında değişti. İkinci çeyrekte ise fonlama oranı ağırlıklı olarak %48-49 bandında gerçekleşti.

Borsada bilançoların zayıf gelmesi de piyasaları etkileyen unsur olarak öne çıktı.

Bu süreçte döviz kurlarında sınırlı yükseliş, borsada zayıf performans dikkat çekerken; gram altın fiyatı onstan aldığı destekle zirveye yöneldi ve 4.379 TL ile rekor seviyesini test etti.

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Bu gelişmeler neticesinde popüler yatırım araçlarının 2025 yılının ilk yarısındaki getirileri ve haziran ayı kapanış fiyatları şöyle gerçekleşti:

1 - Gram altın: 4.241 TL (%42,17)

2 - Euro: 46,96 TL (%28,23)

3 - TL Mevduat: %22 (Kümülatif/ortalama)

4 - Dolar: 39,80 TL (%12,65)

5 - Borsa (BİST 100): 9.948 (%1,20)

Yılın ilk 6 ayında %16,50 civarında enflasyon beklenirken, dolar ve borsa yatırımcısı enflasyona yenik düştü.

🟨 2025 Yılının İlk Yarısında Yatırım Araçlarının Getiri Performansı

SıraYatırım AracıGetiri Oranı (%)Haziran Kapanış Fiyatı
1Gram Altın%42,174.241 TL
2Euro%28,2346,96 TL
3TL Mevduat%22,00 (ortalama)-
4Dolar%12,6539,80 TL
5BIST 100 Endeksi%1,209.948 puan
Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir'de büyük operasyon! Tunç Soyer gözaltına alındıKısa sürede dikkatleri üzerine çekti: Aşkı Hatırla 5 bölüm ne zaman, çıktı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bankadan para çekeceklere ‘indirim’ uyarısı! 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi... - EkonomiBankadan para çekeceklere ‘indirim’ uyarısı!Petrol 3 haftanın dibini gördü! Fiyatlar savaş öncesine döndü - EkonomiPetrol 3 haftanın dibini gördü!Altında dikkat çeken yükseliş! Tarifeler, zayıf dolar, FED spekülasyonları - EkonomiAltında dikkat çeken yükseliş!İşte 6 ayda en çok yükselen ve düşen hisseler! BİST 100 ilk yarıda %1,2 prim yaptı - Ekonomiİşte 6 ayda en çok yükselen ve düşen hisseler!CHP'de kurultay davası ertelendi, borsa uçuşa geçti! Yeni duruşma 8 Eylül'de - EkonomiCHP davası ertelendi, borsa uçuşa geçti!Türkiye’den Afrika’ya tarihî destek! Yedi ülkeyle mutabakat zaptı imzalandı  - EkonomiTürkiye’den Afrika’ya tarihî destek!
Sonraki Haber Yükleniyor...