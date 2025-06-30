Altın fiyatında 2025’te bir ilk! Uzman isimden kritik uyarı geldi

Altın fiyatlarında son dakika! 30 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.205 TL ve ons altın 3.278 dolardan güne başlıyor. Haziranın son işlem günü devam ederken, ons fiyatı 2025’te ilk defa aylık değer kaybına doğru ilerliyor. Ekonomist Tuncay Turşucu, ons altında 3.370 direncinin aşılamadığını, ateşkes sonrası düşüşün başladığını ve 3.162 dolar desteğinin kritik olduğunu belirterek, “Şimdilik hareket etmemekte ve izlemekte yarar var” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2025 yılının ilk yarısı bugün tamamlanmak üzereyken, altın fiyatları bu yıl ilk defa aylık bazda değer kaybına doğru ilerliyor. Yılın ilk 5 ayında bakıldığında ons altın;

-Ocakta %6,62 primle 2.797 dolara,

-Şubatta %2,15 primle 2.858 dolara,

-Martta %9,29 primle 3.123 dolara,

-Nisanda %5,26 primle 3.288 dolara,

-Mayısta %0,05 primle 3.289 dolara yükseldi.

Haziran ayının son işlem gününde ons fiyatı 3.278 dolara yakın seviyelerden güne başlıyor. Günlük bazda söz konusu fiyatlamalar primli bir açılışa işret ediyor. Ancak ons altında mevcut fiyatlamalar bu ay yaklaşık %-0,30 oranında değer kaybına işaret ediyor. Buna karşılık ons altın yılın ilk yarısını %25 primle de tamamlamaya hazırlanıyor.

ALTIN NEDEN HIZ KESTİ?

Altında yılın ilk 4 ayında hızlı ivmelenmenin ardından, son 2 ayda daha durgun bir fiyatlama eğilimi öne çıkıyor. ABD ekonomisinden gelen güçlü sinyaller FED’e dair faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken, İsrail-İran ateşkesi ve ABD-Çin ticaret anlaşması, jeopolitik riskleri düşürerek piyasalarda güvenli liman ihtiyacını azalttı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump’ın Gazze’de de ateşkesin yakın olduğunu açıklaması ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna ile üçüncü tur müzakereleri İstanbul'da yapmaya hazır olduklarını duyurması da jeopolitik risklerde daha fazla gerileme beklentilerini öne çıkardı.

ABD’NİN BORÇ YÜKÜ!..

Küresel ekonomide ABD’nin borç yükü belirsizlik oluşturmaya devam ediyor. Bu belirsizlik geçen hafta dolar endeksini de son yılların en düşüğü olan 97,00 seviyesinin altına taşımıştı. Yeni haftada da dikkatler bu konuya çevrilirken, dolar endeksi 97,00’nin hemen üzerinde zayıf görünümünü koruyor. Dolardaki bu zayıflık, altın fiyatlarını kısa vadede destekleyen en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

BU HAFTA 2 ÖNEMLİ GÜNDEM!

Bu hafta altın fiyatları 2 kritik gelişmeye odaklandı.

ABD Başkanı Trump, 4 Temmuz tarihine kadar harcama yasasının geçmesi için çabalıyor. ABD'de önerilen yasanın 10 yıl içerisinde ulusal borcu, ​yaklaşık 2,4 trilyon dolar artırması bekleniyor. Büyüyen açıkların giderilememesi, uzun vadeli borç yönetimi görünümünü daha da kötüleştiriyor.

Altını bu hafta etkileyecek bir diğer önemli gelişme de ABD’de cuma günü açıklanacak mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi olacak. FED’in faiz politikası için dikkatle takip ettiği bu veri, altında da volatilitenin artmasına sebep olabiliyor.

30 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN

Hafta başında iç piyasalara bakıldığında 30 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.205 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.210-4.250 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 6.925 TL’den satılıyor.

UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI

Ekonomist Tuncay Turşucu, ons altında 3.370 direncinin aşılamadığını, ateşkes haberlerinin ardından düşüşün başladığını ve 3.162 dolar desteğinin kritik olduğunu belirterek, “Şimdilik hareket etmemekte ve izlemekte yarar var” değerlendirmesinde bulundu.