Yıl sonuna kadar eze eze gidecek! İslam Memiş'ten çok kritik uyarı: Bunu ayırt edemeyen kazanamaz

Yılın ikinci yarısına dair yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan İslam Memiş, altının erken getirisini verdiğini ve ikinci yarıda heyecan oluşturmayacağını vurguladı. Altın-gümüş rasyosundaki sert düşüşe dikkat çeken Memiş, yeni dönemin kazanç kapısını işaret etti. "Yıl sonuna kadar eze eze gidecek" diyen İslam Memiş'in tavsiyeleri çok konuşulacak cinsten...

Piyasalarda yılın ikinci yarısına girilirken, yatırımcılar da parasını nasıl koruyacağını merak ediyor. YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Altın yatırımcılarına “heyecan yapmayın” uyarısında bulunan İslam Memiş, esas fırsatın artık gümüşte olduğunu vurguladı. Nisan ayında altının yıllık getirisini erkenden verdiğini, bu nedenle yılın geri kalanında altın tarafında büyük beklentiler içinde olunmaması gerektiğini belirten Memiş, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

GRAM ALTINDA 4.200 TL ALTI FIRSAT OLABİLİR

Gram altının şu sıralar 4.265 TL seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Memiş, 4.200 TL'nin altına sarkmaların yılın son alım fırsatları olabileceğini söyledi. Memiş, altının ons fiyatındaki düşüş beklentisinin gram altına sınırlı yansımasının beklendiğini de sözlerine ekledi. İslam Memiş, bu farkın nedeni olarak ise dolar/TL kurundaki yükselişin gram altını desteklemesini gösterdi.

ONS ALTIN 2.800 DOLARA GERİLEYEBİLİR

Memiş, 2026’ya yaklaşırken ons altın tarafında düşüş beklentisinin devam ettiğini şu sözlerle ifade etti:

"Trump Çin harici ülkelerle anlaşmaya varacak. Ticaret savaşları son bulacak ve dolayısıyla bütün uluslararası aracı şirketler ons altın tarafında aşağı yönlü revizeler yapacak. Bunun adına ‘revize’ diyecekler, Ben 'geri vites' diyeceğim. Ve geri viteslerine başladılar. Artık yavaş yavaş 2026 yılına ilişkin, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin aşağı yönlü revize yapmaya başladılar. Artık 2.500 dolar seviyeleri telaffuz edilmeye başlandı. Yılın ikinci yarısında ons altın tarafında düşüş öngörüm devam ettiği için herhangi bir revize yapmadım. Altın deyince sadece gram altına odaklanıyorlar. Siz o 'hanici'lerin gazına gelmeyin. Ons altın tarafında 2.800 dolar seviyesi ile alakalı bir güncelleme yapmadım. Düşüş öngörüm devam ettiği için ons tarafında beklemeye devam ediyorum. O yüzden ons altın bugün bile benim paramla pahalı. Nisan ayında bütün yol arkadaşlarım çıkış yaptı. Gümüşe geçti, diğer enstrümanlara geçti. Muhteşem hamle yaptılar. Yine bugün bu seviyelerden ben ons altın satın alır mıyım sorusunun cevabı benim için hayır’dır. Peki ne bekliyorum? İlk önce yılın son çeyreğinde 3.000 dolar seviyesi, daha sonra aşağı yönlü hareketler devam edecektir. Ama düşüş yönlü ons altın tarafında öngörüm değişmiyor."

'ONSLA GRAMI KARIŞTIRAN KAZANAMAZ'

"Ons altın ve gram altını birbirinden ayırt edemeyen hiç kimse kazanamayacak" diyen İslam Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ons altın ayrı bir şeydir. Gram altın ayrı bir şeydir. Gram altın TL fiyatında 4.200 lira seviyesinin altında sarkmalarda bir alım fırsatı oluşacağını ben düşünüyorum. Dolayısıyla yılın son alım fırsatıdır gram altın TL fiyatında. Önümüzdeki videolarda tekrar yorumlarım teknik olarak ama gram altın ve ons altını lütfen birbirinden ayırt edin. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayarak dolar TL kuru 40 lira seviyesinin üzerine oturur ve haliyle ons altın tarafında gördüğüm hızlı geri çekilmeleri gram altın tarafında göremeyiz.

Gram altında yine yılın ikinci yarısı ile alakalı 4.500 lira öngörüm geçerliliğini koruyor. O yüzden o düşüşleri görmeden çok heyecanlanmamak lazım. Aslında yılın ikinci yarısında altın için hiç heyecanlanmamak lazım.

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2026'YA DOĞRU SIRA GÜMÜŞTE!

Altın-gümüş rasyosunun 106 seviyesinden 91’e kadar gerilediğine dikkat çeken Memiş, bu düşüşün gümüş lehine bir dönüşüm anlamına geldiğini ve gram gümüş fiyatında 50-55 TL bandına doğru yükselişin süreceğini belirtti ve şunları söyledi:

“Altın gerilerken gümüş yükselecek. Yılın ikinci yarısında ezip geçecek olan gümüş olacak.”

ALTIN YERİNE GÜMÜŞ, PALADYUM VE DOLAR

Yılın başında altından çıkan ve gümüş, paladyum ve dolara yönelen yatırımcıların şanslı çıktığını belirten Memiş, yatırım çeşitliliğinin önemini bir defa daha vurguladı. Özellikle paladyumun 2 ayda 946 dolardan 1.093 dolara yükseldiğine dikkat çekti.

"GÜMÜŞ YIL SONUNA KADAR EZE EZE GİDECEK"

İslam Memiş, yılın ikinci yarısına ilişkin gümüş yatırımcılarını sevindiren açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarındaki durgunluğa dikkat çeken Memiş, “Artık sıra gümüşte” diyerek gram ve ons gümüşte yükseliş trendinin başladığını belirtti. Altın-gümüş rasyosundaki gerilemeye dikkat çeken Memiş, “Gümüş, altını eze eze gidecek” diyerek yıl sonuna kadar güçlü bir yükselişin sinyallerini verdi.

Memiş, şu ifadeleri kullandı: