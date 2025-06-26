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Altın yatırımcısını yutkunduran tahmin! ABD'li banka tarih verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altın yatırımcısını yutkunduran tahmin! ABD&#039;li banka tarih verdi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın yatırımcısını tedirgin eden açıklama ABD'li dev banka Citi'den geldi. Citi analistleri, 2025 yılının sonlarında ve 2026'da altın fiyatlarında yüzde 20'nin üzerinde düşüş beklediklerini bildirdi.

Altın yatırımcılarının gözü kulağı piyasalarda ve uzmanlardan gelen açıklamalarda. 

Son gelen tahmin ise yatırımcıların tadını kaçıracak cinsten. ABD'li Citi’ye göre 2025 yılının sonlarında ve 2026 yılında ABD’deki yüksek büyüme beklentileri nedeniyle altın fiyatlarında yüzde 20’nin üzerinde düşüş bekleniyor.

Altın yatırımcısını yutkunduran tahmin! ABD'li banka tarih verdi - 1. Resim

ALTINA OLAN YATIRIM TALEBİNİN AZALMASI BEKLENİYOR

Citi analistleri yayınladıkları bir notta 2025 sonu ve 2026 yılında altına olan yatırım talebinin azalmasını beklediklerini belirterek "Nihayetinde ABD Başkanı Donald Trump’ın popülaritesinin ve ABD büyümesinin 'koruma' etkisinin devreye gireceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Banka ayrıca, önümüzdeki 6 ile 9 aylık süreçte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kısıtlayıcı para politikasından nötr seviyeye geçmesi için 'önemli bir alan' olduğunu belirtiyor. Bu durum, hem ABD’de hem de küresel ölçekte büyüme beklentilerini güçlendiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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