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Haberler > Ekonomi > Trump, "Berbat biri" dediği Powell'ın biletini kesti! Fed için o isim de konuşuluyor

Trump, "Berbat biri" dediği Powell'ın biletini kesti! Fed için o isim de konuşuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump, &quot;Berbat biri&quot; dediği Powell&#039;ın biletini kesti! Fed için o isim de konuşuluyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, faiz kararları sonrası sert şekilde eleştirdiği ve "Berbat biri" dediği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine yeni isimler düşünüyor. Trump'ın görev için seçtiği ismi erken açıklamayı planladığı konuşulurken, muhtemel adaylar arasında eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass'in de olduğu öne sürüldü.

The Wall Street Journal'ın haberinde, ABD Başkanı Trump'ın faiz kararları nedeniyle sert şekilde eleştirdiği Fed Başkanı Powell'ın yerine geçecek kişiyi eylül ya da ekimde seçme ve ilan etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, Trump'ın "Powell'a yönelik öfkesinin" Başkan'ın duyuruyu düşünülenden erken bir tarihte yapmasına neden olabileceğini ifade etti.

Kaynaklar, Trump'ın Fed Başkanlığı için değerlendirdiği isimlerden bazılarının Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ve eski Fed Guvernörü Kevin Warsh olduğunu iddia etti.

ADAYLAR ARASINDA ESKİ DÜNYA BANKASI BAŞKANI DA VAR

Konuya ilişkin bilgi sahibi olan diğer kişiler ise Hazine Bakanı Scott Bessent'in Trump'a potansiyel bir aday olarak sunulduğunu söylerken, kaynaklar tarafından aktarılan diğer isimler arasında eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da bulunuyor.

Beyaz Saray, Trump'ın Fed Başkanının daha erken açıklanmasını isteyip istemediği sorusunu, Fed'in büyüme odaklı bir para politikası izlemesi gerektiği şeklinde cevapladı.

"BERBAT BİRİ" DEMİŞTİ

Trump, NATO Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında Powell hakkında, "Neyse ki çok yakında gidecek, çünkü bence berbat biri." ifadelerini kullanmıştı. Trump, "Üç ya da dört kişi içinde kimi seçeceğimi biliyorum." diye konuşmuştu.

Görevinin bitmesine 11 ay kalan Powell hakkındaki eleştirilerini yineleyen Trump, "Çok aptal bir insan olduğunu düşünüyorum." diye konuşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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