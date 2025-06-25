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Doların patronunun yerine kim gelecek? Trump, Powell'a "düşük IQ'lu" diyerek hakaret etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Doların patronunun yerine kim gelecek? Trump, Powell&#039;a &quot;düşük IQ&#039;lu&quot; diyerek hakaret etti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, faizleri düşürmediği gerekçesiyle FED Başkanı Jerome Powell'a hakeret etmeye devam ediyor. NAT Liderler Zirvesi'nde konuşan Trump, "Bence çok gerizekalı biri. Yaptığı işe göre düşük IQ’lu" diyerek Powell'ın yerine gelecek ismi açıklamayı planladığını söyledi.

Federal fonlama faizini yüzde 4,25–4,50 aralığında sabit tutmaya devam eden Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde olmayı sürdürüyor.

Daha önce de çeşitli hakaretlerde bulunan Trump, NATO Liderler Zirvesi'nde Powell'ı yerden yere vurdu. Powell'ın düşük IQ'lu olduğunu söyleyen Trump, FED'in başına düşündüğü ismi de açıklamayı planladığını belirtti.

"DÜŞÜK IQ'LU, GERİZEKALI"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinde basın mensuplarının sorularını cevaplarken konuşurken doların patronu olan FED Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Powell’ın zihinsel kapasitesini yeniden sorgulayan Trump, "Powell, bence çok gerizekalı biri. Yaptığı işe göre düşük IQ’lu" dedi.

POWELL'IN YERİNE KİM GEÇECEK?

Trump, görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek olan Powell’ın yerine geçecek kişiyi açıklamayı planladığını söyledi. 

Trump şöyle dedi:

"Kimi seçeceğimi, üç veya dört kişi arasından biliyorum. Neyse ki yakında görevi sona eriyor, çünkü bence korkunç biri."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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