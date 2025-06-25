Erdoğan F-35 ve Eurofighter için olumlu gelişmeyi açıkladı: "Trump iyi niyetli, alım için görüşmeler sürüyor"

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2025 18:38 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 19:00 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada F-35 ve Eurofighter için dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump ile S-400 konusunun konuşulmadığını söyleyen Erdoğan, "F-35'ler için iyi niyetli olduğunu gördük, alım için görüşmeler devam ediyor. Eurofighter konusunda da olumlu gelişmeler var" dedi.

NATO üyesi 32 ülke, kritik İsrail-İran gerilimi gündemiyle Lahey'deki yıllık zirvede bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 savaş uçağı alımı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'ın F-35'ler konusunda iyi niyetli olduğunu söyleyen Erdoğan, aynı zamanda Eurofighter konusunda olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: "Trump'la S-400'ü konuşmadık , F-35'ler için iyi niyetli olduğunu gördük, alım için görüşmeler devam ediyor. Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz ve bu konuda olumlu gelişmeler var." Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak