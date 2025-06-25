Erdoğan F-35 ve Eurofighter için olumlu gelişmeyi açıkladı: "Trump iyi niyetli, alım için görüşmeler sürüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada F-35 ve Eurofighter için dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump ile S-400 konusunun konuşulmadığını söyleyen Erdoğan, "F-35'ler için iyi niyetli olduğunu gördük, alım için görüşmeler devam ediyor. Eurofighter konusunda da olumlu gelişmeler var" dedi.
NATO üyesi 32 ülke, kritik İsrail-İran gerilimi gündemiyle Lahey'deki yıllık zirvede bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 savaş uçağı alımı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'ın F-35'ler konusunda iyi niyetli olduğunu söyleyen Erdoğan, aynı zamanda Eurofighter konusunda olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.
Erdoğan şunları kaydetti:
"Trump'la S-400'ü konuşmadık , F-35'ler için iyi niyetli olduğunu gördük, alım için görüşmeler devam ediyor. Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz ve bu konuda olumlu gelişmeler var."
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...