Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erdoğan F-35 ve Eurofighter için olumlu gelişmeyi açıkladı: "Trump iyi niyetli, alım için görüşmeler sürüyor"

Erdoğan F-35 ve Eurofighter için olumlu gelişmeyi açıkladı: "Trump iyi niyetli, alım için görüşmeler sürüyor"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan F-35 ve Eurofighter için olumlu gelişmeyi açıkladı: &quot;Trump iyi niyetli, alım için görüşmeler sürüyor&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada F-35 ve Eurofighter için dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump ile S-400 konusunun konuşulmadığını söyleyen Erdoğan, "F-35'ler için iyi niyetli olduğunu gördük, alım için görüşmeler devam ediyor. Eurofighter konusunda da olumlu gelişmeler var" dedi.

NATO üyesi 32 ülke, kritik İsrail-İran gerilimi gündemiyle Lahey'deki yıllık zirvede bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 savaş uçağı alımı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'ın F-35'ler konusunda iyi niyetli olduğunu söyleyen Erdoğan, aynı zamanda Eurofighter konusunda olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Trump'la S-400'ü konuşmadık , F-35'ler için iyi niyetli olduğunu gördük, alım için görüşmeler devam ediyor. Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz ve bu konuda olumlu gelişmeler var."

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ruslar akın etti, esnaf bayram! O ilçede rekor üstüne rekor kırıldıAltın ve petrolde yatay seyir sürerken... BİST 100 günü düşüşle tamamladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde net mesaj! "Bebekler öldürülürken susulmaz" - Gündem"Bebekler öldürülürken susulmaz"Kanser tedavisi görüyordu… Hastane salonu nikâh alanına dönüştü! - GündemKanser tedavisi görüyordu… Hastane salonu nikâh alanına dönüştü!Ünlü şarkıcıdan çarpıcı uyarı! 'Hangi yoldan yürürseniz yürüyün' dedi, gençlere seslendi - GündemÜnlü şarkıcıdan çarpıcı uyarı! Gençlere seslendiİstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon: 548 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 172 kişi tutuklandı - Gündem548 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 172 tutuklamaRadar ve hız limitleri ile ilgili kritik açıklama! İki yol kesimi pilot bölge seçildi - GündemRadar ve hız limitleri ile ilgili kritik açıklama!Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişlerdi: 1 kişiye beraat - GündemMinguzzi davasında 1 kişi tahliye edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...