Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi alanına geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere zirve alanına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere dün geldiği Hollanda’da temaslarına devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey kentindeki zirvenin yapılacağı alana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve binası girişinde gazetecileri selamladı.

Cumhurbaşkanı’nın, resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekilmesinin ardından başlayacak olan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında muhtemel ikili görüşmeler ve basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.