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NATO liderleri arasında kritik zirve! Erdoğan-Trump görüşmesi başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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NATO liderleri arasında kritik zirve! Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Hollanda'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile beklenen görüşmesi dakikalar sonra başlayacak. İki lider görüşme öncesi NATO aile fotoğrafında samimi pozlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek üzere Hollanda'nın Lahey kentinde. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, dakikalar sonra ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

İRAN-İSRAİL, GAZZE VE UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI MASADA

Görüşmede Gazze başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ile İran-İsrail meselelerinin ele alınması bekleniyor. 

ZİRVE ÖNCESİNDE SAMİMİ POZLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşme öncesi NATO Liderleri Aile fotoğrafında samimi pozlar verdi. Yan yana gelen iki lider fotoğraf çekimi öncesi birbirleriyle tokalaştı.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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