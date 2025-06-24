Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-İsrail mesajı: "Taraflar ateşkese tam riayet etmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. İsrail-İran savaşına değinen Erdoğan, "İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin aktif tedbirler alması şart. Biz herkesi aklı selime çağırmaya devam edeceğiz. Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Avrupa Birliği'nin güvenliğine çok büyük katkımız var. NATO'nun en büyük 2. büyük ordusuyuz. Avrupa'nın güvenliğine birçok ülkeden daha fazla katkı sağlayan ülkemiz birliğe dahil edilmelidir.

Bölgemizde tansiyon iyice arttı. Netanyahu'nun katliamı sona ermeli. Bölgede ateşkesi sağlayacak her türlü gayreti takdirle karşılar, destekleriz.

Türkiye olarak diplomasiye olan ilkeli tavrımızı sürdüreceğiz.

(Ukrayna-Rusya savaşı) Türkiye olarak bu savaşı sona erdirmek için ortaya koyduğumuz çaba ortadır. Her iki tarafın güvenine mazhar olan bir ülkeyiz. Somut ilerlemeler kaydedildi. Bu savaş sonsuza kadar süremez.

Ukrayna'daki savaşın adil bir çözümle kalıcı olarak neticelendirilmesine yönelik gayretler zirvenin başlıkları arasında yer alıyor.

Biz ittifaka karşı sorumluluklarımıza halel getirmek için savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasına dair çabalarımızı anlatacağız.

3 yıllık aradan sonra geçtiğimiz günlerde tarafları İstanbul'da buluşturduk. Esir ve cenaze takasıyla ilgili kararların alınmasına ve hayata geçirilmesine vesile olduk. İstanbul süresinin devamına yönelik yeni adımlar planlıyoruz.

Gerek zirvede gerek ikili görüşmelerimizde Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliamlarına da dikkat çekeceğiz.

21 aydır devam eden işgal, istila ve yıkım politikasının bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizeceğiz.

Öte yandan biliyorsunuz 13 Haziran'dan beri bölgemizde tansiyon iyice tırmandı.

İsrail'in ilana saldırılarıyla başlayan süreçte en başından bu yana müzakereleri esas alan girişimlerimiz olacaktır.

İRAN-İSRAİL SAVAŞI

Dün Amerikan Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bölgede ateşkesi sağlayacak ardından da kalıcı sükunete giden yolu açacak her türlü gayreti takdirle karşılar ve samimiyetle destekleriz.

Nitekim dün gece geç saatlerde gelen taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz.

Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz.

"BÖLGE SAVAŞIN YÜKÜNÜ KALDIRAMAZ"

Daha önce de ifade ettim. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz. Ellerin tetikten çekilmesi ve itirafların çözülmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru, hayırlı ve akılcı tavır olacaktır. Türkiye olarak Uluslararası hukuku gözeten, diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Değerli arkadaşlar, 2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz. Zirve marjında müttefiklerimiz ile ittifak ortaklarından liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Zirvede alacağımız kararların hainlere vesile olmasını temenni ediyorum.

Görüşmelerin daha ileriye taşınmasını ve artık savaşı sonlandıracak yola girilmesini arzu ediyoruz. Bu savaş sonsuza kadar süremez.

Barış için kolları sıvamak, İstanbul'da kurulmuş diyalog zeminini güçlendirerek barış masasını çok daha üst düzeyde bir katılımla ortaya koymak lazım.

NATO zirvesinde de muhataplarımızla bu vizyonumuzu anlatacak ve barışı sağlayana kadar durmayacağımızı ifade edeceğiz.