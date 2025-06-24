Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Lahey’de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Bloomberg’e göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün gerçekleştireceği görüşme, iki NATO müttefiki arasındaki stratejik krizi yumuşatmayı hedefliyor.

Türkiye ile ABD arasında yıllardır süren F-35 ve S-400 gerilimi, bugün Lahey’de masaya yatıracak.

F-35 İÇİN GÜVENCE HAMLESİ

Görüşmede, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin “kontrollü ve sınırlı kullanımına” dair güvence verilmesi bekleniyor. Erdoğan’ın bu adımla Trump’ı F-35 yasağını kaldırmaya ikna etmeye çalışacağı öne sürüldü.

Washington, Türkiye’nin S-400 alımını gerekçe göstererek, ortak üretici olduğu F-35 programından Ankara’yı çıkarmıştı. Ancak Türkiye, hem F-35 hem de F-16 savaş uçakları için yeniden alım sürecini başlatmak istiyor.

TÜRKİYE 80 SAVAŞ UÇAĞI TALEP EDİYOR

Türkiye 40 adet F-35 ve 40 adet F-16 savaş uçağı alımı için ABD ile yeniden masaya oturmayı planlıyor.

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