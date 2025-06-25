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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan NATO Zirvesi&#039;nde önemli açıklamalar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey’de NATO Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Uluslararası gündemi domine eden olayların hemen hepsi Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanıyor. Ülkemizi tüm bu krizlerin uzağında tutmaya gayret ediyoruz.

(NATO Zirvesi) Konsey oturumunda savunma harcamalarımızı 10 yıllık sürede gayri safi yurt içi hasılalarımızın yüzde 5'i düzeyine çıkarmayı kararlaştırdık.

Müttefikler arasındaki savunma sanayii ürünlerinin ticaretinde engellerin kaldırılmasına yönelik anlayışın ittifak belgelerine yansıtılmasına öncülük ettik.

Ukrayna'daki savaşın bölgesel ve küresel etkileri oldu. Türkiye olarak savaşın adil ve sürdürülebilir barışla sonlandırılması için çabalarımızı sürdürüyoruz.

Lahey'de terörle mücadelenin ancak müttefiklerin samimi dayanışmasıyla başarılabileceğini vurguladım. Zirve bildirisine bu tehdidin yansıtılmasını sağladık.

Üye olmayan müttefiklerin Birliğin (AB) savunma sanayii girişimlerine tam olarak dahil edilmesinin tüm Avrupa'nın menfaatine olacağını vurguladım.

(Rusya-Ukrayna) Ateşkes ve kalıcı barış için bir fırsat penceresinin aralandığı kanaatindeyim.

İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki insani trajedi, insani felakete dönüşmüş durumda. Vicdan sahibi hiçbir insan böyle bir vahşete sessiz kalamaz.

Bölgedeki tüm ülkeler gibi İsrail'in de güvenliği komşularının istikrarından, huzurundan ve refahından geçmektedir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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